Adolf Hitler, all’asta la matita regalatagli da Eva Braun

Un importante oggetto di Adolf Hitler sarà presto all’asta. Il 6 giugno la Bloomfield Auctions di Belfast infatti aprirà la vendita per una matita placcata in argento regalata al Führer da Eva Braun per i suoi 52 anni. Il prezzo stimato si aggira fra 55 mila e 90 mila euro e catturerà l’interesse dei collezionisti di tutto il mondo. Fra gli oggetti del lotto, una fotografia autografata dallo stesso dittatore nazista e un documento ufficiale della regina d’Inghilterra Vittoria risalente alla seconda metà dell’Ottocento. L’amministratore delegato della casa d’aste ha commentato: «La matita offre uno spaccato inedito della vita privata che Hitler ha occultato per anni».

LEGGI ANCHE: Le assaggiatrici di Hitler, la storia vera dietro il libro di Postorino che sarà un film

I dettagli della matita di Adolf Hitler all’asta il prossimo 6 giugno a Belfast

Come si può notare dalle immagini diffuse dalla stessa Bloomfield Auctions, la matita placcata in argento presenta sulla parte alta le lettere A e H, iniziali di Adolf Hitler. L’involucro invece reca la scritta «Herzlichst Eva» («con amore, Eva»). Diversi storici, che hanno confermato l’attendibilità dell’oggetto, basandosi sulla data che campeggia accanto alla dedica ritengono si tratti di un regalo per il 52esimo compleanno del Führer. Suo precedente possessore era un collezionista privato, che afferma di averla acquistata anch’egli all’asta nel 2002. Il lotto, in vendita il prossimo 6 giugno a Belfast, comprenderà anche una foto originale e autografata del dittatore nazista e un raro oggetto della storia britannica: un documento del 1869 con cui la regina Vittoria concesse la grazia ad alcuni ribelli irlandesi condannati per tradimento.

Come riporta Belfast Live, non si tratta del primo lotto con cimeli del nazismo di Bloomfield Auctions. In passato, la casa d’aste ha anche battuto una teiera appartenuta a Hermann Göring, principale luogotenente di Hitler.