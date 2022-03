Sogna di fare la veterinaria: studentessa di 18 anni accettata in 50 college Usa

Sogna di diventare veterinaria e per riuscirci ora avrà l’imbarazzo della scelta. Makenzie Thompson, liceale della Georgia, ha 18 anni e ha ricevuto lettere di accettazione da ben 49 college americani, oltre a 1,3 milioni di dollari in borse di studio. Inizialmente non pensava di presentare tutte queste richieste, ma poi, dopo aver partecipato a più fiere universitarie, ha cambiato idea, ottenendo il numero record di 49 si. Ed è ancora in attesa di una delle risposte. Grande, ovviamente, la sorpresa. E, più ancora, la soddisfazione genitori inclusi. «La mia famiglia è in estasi», ha dichiarato alla Cnn. Thompson è stata una studentessa eccellente per tutta la durata del liceo. Non solo. È anche rappresentante della sua classe alla Westlake High School di Atlanta, co-capitano della squadra di danza Blue Reign, vicepresidente del Beta Club, associazione di volontari al servizio alla comunità, e manager del baseball universitario. È anche membro della National honor society e della Honor society of dance and arts. «Senza saper gestire il tempo, o non essendo multitasking, non avrei potuto fare nulla».

La 18enne prodigio della Georgia studierà all’università dell’Alabama

Di fronte a tante opzioni, Makenzie Thompson non si è fatta prendere dallo sgomento, tantomeno dal dubbio, e ha scelto la Tuskegee University, storica università dell’Alabama. «Quando ho visitato il campus, mi ha dato la sensazione di essere a casa», ha spiegato. Il prossimo anno, dunque, la giovane studierà, qui, Scienze animali. La sua passione per veterinaria è nata in casa, sin dall’infanzia. Figlia unica, ha sempre avuto molti animali domestici: cani, porcellini d’India, pesci. Ora, si apre un nuovo capitolo e la sua attenzione è tutta rivolta al domani. La diciottenne è felice all’idea di mettersi alla prova: «Sono entusiasta di un nuovo ambiente, di un nuovo inizio, di nuove persone».