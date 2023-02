Champions, a Francoforte adesivi razzisti contro il Napoli

Questa sera, 21 febbraio, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso a Francoforte in Germania per la sfida di Champions League contro l’Eintracht, valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. A preoccupare, però, non è tanto il campo di gioco, quanto quello che si sta già verificando all’esterno, con la polizia tedesca che ha rilevato diversi adesivi affissi in città dai tifosi locali a sfondo razzista nei confronti dei napoletani. Cresce anche la tensione fuori dai ristoranti, in quella che sarebbe una vera e propria caccia degli ultras ai tifosi italiani. Il motivo, per le forze dell’ordine, sarebbe da ricondurre alla rivalità tra le due tifoserie, con quella dell’Eintracht che vanta un gemellaggio con quella dell’Atalanta, storica rivale della curva del Napoli.

Francoforte, adesivi razzisti contro il Napoli

Il primo segnale dell’elevata tensione a Francoforte sono stati proprio gli adesivi affissi, sui pali dell’illuminazione pubblica e in altri posti, dai tifosi locali dell’Eintracht. Gli sticker riportano scritte dall’indubbio valore razzista, «Terroni di m..», con la preoccupazione destinata a salire nelle prossime ore visto che dall’Italia sono attesi 2600 sostenitori del Napoli che arriveranno in Germania con dei voli charter. Questi tifosi, al fine di evitare possibili scontri, verranno scortati da un centinaio di agenti della polizia locale tedesca. Anche all’interno della Deutsche Bank Arena lo stato di allerta sarà molto alto, visto che la polizia riferisce di molti tifosi che arriveranno a Francoforte senza biglietto e che, dunque, potrebbero sfuggire al controllo delle forze dell’ordine.

Il pranzo Uefa tra i dirigenti delle due squadre

Ad alleggerire un po’ la tensione potrebbe essere il consueto pranzo Uefa tra i dirigenti delle due squadre, un appuntamento ricorrente e consuetudinario che potrebbe portare anche a dichiarazioni di distensione. C’era anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla sua prima trasferta stagionale.