Adele, trionfo e polemiche ai Brit Awards: «Amo essere donna»

Adele trionfa ai Brit Award con tre premi vinti, ma si ritrova a scatenare un gigantesco vortice di polemiche con una frase: «amo essere donna e un’artista femmina». Il riferimento della cantante, che a maggio festeggerà 34 anni, richiama la scelta degli organizzatori di eliminare le distinzioni di genere nell’assegnazione dei premi. Questa frase è stata prontamente ripresa sui social e Adele tacciata di essere transfobica.

Adele, Twitter insorge: messaggio «terf»?

Secondo tantissimi utenti su Twitter la frase di Adele, riportata in inglese («I love being a woman and a female artist») e tradotta in varie lingue, nasconde una visione terf. Quest’ultimo è un acronimo che significa trans-exclusionary radical feminist, cioè femminista radicale trans-escludente. Una polemica apertasi nelle scorse ore e che non accenna a placarsi. In pratica l’artista è stata accusata di essere transfobica. «Chi avrebbe mai pensato che Adele potesse essere transfobica», scrive ad esempio una ragazza e tanti sono i commenti di questo genere. Intervenuta sulla vicenda anche la scrittrice femminista Milli Hill, che ha difeso l’artista sottolineando quanto sia «controverso» dire di amare essere una donna.

La replica di Adele: pole dance in un locale gay di Londra

Lo staff di Adele non ha replicato alle accuse nonostante sia stato già più volte contattato dai quotidiani britannici. La risposta è arrivata, però, ugualmente. La cantante è stata fotografata da alcuni tabloid durante la serata, dopo la consegna dei Brit Awards. In compagnia dei propri amici, è andata a divertirsi in un famoso locale gay di Londra e pare si sia anche intrattenuta in una spettacolare pole dance. Una serata in cui la cantante ha allontanato le polemiche ballando in pista con amici e drag queen, gesto che pare sia stato ben visto dalla comunità.

Mi distraggo un attimo e mi ritrovo Adele che fa il devasto brava amore mì così si fa 💓 pic.twitter.com/G1Qm5AeXBn — Luisory 🐞 (@luisinansialand) February 11, 2022

Brit Awards, tre premi per Adele

Adele è uscita trionfante dall’edizione 2022 dei Brit Awards. Tre i premi conquistati da una delle cantanti più amate al mondo: artista dell’anno, miglior album con 30 e miglior canzone con Easy On Me.