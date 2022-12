Adele: «Terapia cinque volte al giorno nel periodo del divorzio»

Durante lo show Weekends with Adele a Las Vegas la cantante internazionale ha rivelato qual era lo stato della sua salute mentale al momento del suo divorzio. Infatti, la cantante ha affermato che per superare il divorzio con Simon Konecki ha dovuto seguire «cinque sessioni di terapia al giorno». Il suo divorzio è avvenuto nel 2019 ma sembra che ora per Adele il peggio sia alle spalle.

Le parole di Adele sulla terapia e il divorzio

La cantante dal successo mondiale Adele si è sottoposta a «cinque sessioni di terapia al giorno» per dimenticare il trauma del divorzio dall’ex marito Simon Konecki. A rivelarlo è stata lei stessa durante lo show Weekends with Adele a Las Vegas. La cantante si è separata da Simon Konecki nel 2019: un periodo durissimo per la cantante, che ha affrontato grazie alle numerose sedute dal suo analista. «Ho ricominciato con la terapia dopo averla abbandonata per alcuni anni. Avevo bisogno di ripartire», ha ammesso in un video postato sul suo profilo social.

«Prima, ovviamente, durante il mio divorzio, praticamente facevo cinque sessioni di terapia al giorno». La 34enne, in merito al ritornare in terapia, ha anche dichiarato: «Ho smesso di ritenermi responsabile del mio comportamento e delle cose che dico. Ma ora lo sto facendo perché voglio solo assicurarmi di essere carica ogni settimana per potervi dare il massimo».

L’ex marito della cantante e il suo nuovo amore

La storia tra Adele e Simon è iniziata nel 2018 anno in cui si sono sposati. L’anno successivo, la cantante ha chiesto il divorzio, raggiunto appieno e ufficialmente nel 2021. La coppia è rimasta in buoni rapporti per il bene del figlio Angelo, di 10 anni.

Ora la star ha ritrovato l’amore e frequenta il famosissimo procuratore sportivo Rich Paul. «Non sono mai stata così innamorata. Sono ossessionata da lui!», ha recentemente ammesso in un’intervista con Elle al suo show televisivo.