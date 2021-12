Adele One Night Only stasera su Tv8: anticipazioni, artisti e scaletta del concerto

Arriva finalmente in prima visione in chiaro il concerto-evento di Adele. Stasera 29 dicembre, alle 21,30 su Tv8, andrà in onda infatti Adele One Night Only, live dello scorso 24 ottobre che ha segnato il ritorno sul palco dell’artista britannica vincitrice di 14 Grammy Awards. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Adele One Night Only, anticipazioni e scaletta del live stasera 29 dicembre 2021 su Tv8

Mancava dalla scena musicale da circa quattro anni, ma è tornata in grande stile. Adele, pluripremiata artista britannica, è infatti nuovamente in rotazione su tutte le radio con 30, il nuovo album. Lo scorso 24 ottobre, sul palco del Griffith Park Observatory di Los Angeles, è tornata anche ed esibirsi dal vivo di fronte al pubblico. Tv8 proporrà stasera, in prima visione per la tv in chiaro, l’evento in cui Adele ha cantato tre estratti del nuovo album e alcuni suoi cavalli di battaglia.

Solo dieci le tracce in scaletta, ma capaci di ripercorre l’intera carriera musicale dell’artista. Primo brano sarà infatti Hello, canzone del 2015 che si concentra su nostalgia e rimpianto. A seguire, ci sarà spazio per Easy on Me, traccia che ha anticipato l’uscita del nuovo disco 30, e Skyfall, colonna sonora dell’omonimo film su James Bond. Adele canterà anche I Drink Wine, Someone Like You (che molti hanno visto legata alla stessa storia di Hello) e When We Were Young. In scaletta poi Make You Feel My Love, Hold On, Rolling in the Deep e Love is a Game.

Folto anche il cast di ospiti vip seduti fra il pubblico: da James Corden a Drake, passando per Selena Gomez, Dua Lipa Melissa McCarthy Seth Rogen e Gordon Ramsay. E ancora, Aaron Paul, Dwyane Wade, Lizzo, Oprah Winfrey, Emma Watson e Leonardo DiCaprio.