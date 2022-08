Adele Milloz, chi era la campionessa di scialpinismo morta sul Monte Bianco

Adele Milloz è morta sul Monte Bianco a soli 26 anni. Il suo corpo è stato trovato a Chamonix venerdì scorso insieme a quello di una sua cliente di circa 30 anni. Le autorità stanno indagando per ricostruire il tragico evento.

Adele Milloz, il tragico incidente che ha tolta la vita all’appassionata di alpinismo

La 26enne campionessa mondiale di scialpinismo stava percorrendo il percorso di Peigne, una via normale per l’alpinismo in roccia sul Monte Bianco ad un’altitudine maggiore di 3.000 metri. Era insieme a una guida 26enne e sul percorso si pensa che sia avvenuto l’incidente fatale. Tuttavia, le circostanze che hanno portato alla morte di Adele Milloz sono ancora da accertare e le autorità francesi stanno svolgendo le operazioni necessarie aprendo un’indagine sul caso.

Per ritrovare il corpo di Adele Milloz, è dovuta intervenire la gendarmeria francese attraverso un elicottero partito da Chamonix, dopo che a dare l’allarme era stato un gruppo di alpinisti. Questi ultimi hanno tentato di chiamare i soccorsi La Milloz era originaria della Savoia e avrebbe dovuto completare il suo percorso come guida turistica alla fine dell’estate.

Le vittorie della giovane campionessa scomparsa

Adele Milloz era originaria di Tignes, nel dipartimento della Savoia, è figlia di una guida di alta montagna e di una maestra di sci. La ragazza aveva iniziato a gareggiare nel 2011 e la montagna era la sua passione. Nonostante la giovane età era una campionessa dello scialpinismo. Infatti, nell’anno 2017 è stata campionessa del mondo di sci alpinismo sprint e individuale, mentre nell’anno 2018 ha vinto il titolo europeo. Nel 2018 aveva ottenuto anche il quinto posto nella Pierre Menta, una prestigiosa competizione dello scialpinismo.

Milloz stava frequentando la scuola nazionale di sci e alpinismo di Chamonix, una delle più prestigiose al mondo. Alla fine di quest’estate, precisamente il 15 agosto, sarebbe dovuta diventare una guida ufficiale ed esperta di alta montagna.