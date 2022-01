Adele in lacrime, concerti rimandati per colpa del Coronavirus

Le esibizioni programmate a partire da oggi al Caesars Palace di Las Vegas avrebbero segnato il suo ritorno in pompa magna sul palcoscenico, dopo cinque anni di lontananza. E invece niente da fare: Adele è stata costretta a rimandare i concerti in Nevada a causa del Coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa sui social, in lacrime. «Sono stata sveglia nelle ultime 30 ore per cercare di salvare lo spettacolo ma non c’è più tempo», ha detto la cantante britannica. «Sono desolata. Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo spettacolo».

Adele, la residency prevista al Caesars Palace

Adele si è scusata in particolare con tutte le persone già arrivate a Las Vegas per i suoi concerti. La star inglese, che ha da poco pubblicato il suo quarto album 30, aveva annunciato 12 fine settimana di concerti consecutivi lungo la Strip, dal 21 gennaio al 16 aprile. La residency “A Weekend with Adele” si prospettava come la più redditizia nella storia di Las Vegas. Ognuno dei 24 show, previsti il venerdì e sabato sera al teatro The Colosseum del Caesars Palace, avrebbe portato un incasso di circa 700 mila dollari. I biglietti erano stati messi in vendita ad un prezzo che andava da 85 a 685 dollari, con pacchetti che potevano superare i 5 mila.

Adele, il sesto album 30 è uscito il 19 novembre

«Mi dispiace comunicarlo così all’ultimo minuto, sono molto arrabbiata e imbarazzata. Stiamo riprogrammando tutte le date, ci stiamo lavorando proprio ora. Finirò il mio spettacolo», ha promesso Adele, sottolineando che a rovinare i piani hanno contribuito anche i «ritardi nelle consegne», sempre dovuti alla pandemia. L’album 30, uscito il 19 novembre, è stato anticipato dal singolo Easy on Me, che parla del doloroso divorzio di Adele dall’ex marito Simon Konecki, con cui la cantante ha avuto il figlio Angelo James. Il nuovo compagno della cantante è Rich Paul, procuratore sportivo statunitense che rappresenta un certo numero di importanti giocatori NBA, su tutti il campionissimo LeBron James.