Adele, chi è l’ex marito che ha ispirato il nuovo singolo Easy on Me

A sei anni dall’ultimo album, Adele è tornata con il singolo Easy on Me, primo estratto da 30, in uscita il 19 novembre. Nuovo look, ma come al solito la sua voce ha travolto tutti, abbattendo altri record: il nuovo brano ha infatti strappato il titolo di brano più ascoltato in un solo giorno su Spotify a Drivers License di Olivia Rodrigo. In classic style Adele, Easy on Me è un grande successo che parla di una delusione d’amore reale: in questo caso, al centro del brano c’è il doloroso divorzio dall’ex marito Simon Konecki, con cui la cantante ha avuto il figlio Angelo James.



Adele, l’ex marito Simon Konecki

Adele è stata sposata per due anni con il dirigente d’azienda Simon Konecki: a farli incontrare, nel 2011, era stato l’amico in comune Ed Sheeran, altra star mondiale della musica. Nel 2013 la nascita del figlio Angelo James, poi le nozze celebrate nel 2017. Il matrimonio ha però avuto vita breve: «Tutti hanno dovuto affrontare se stessi e i propri demoni durante il lockdown. Io l’ho fatto l’anno prima», ha detto Adele, riferendosi al divorzio arrivato già nel 2019. Dopo aver lavorato come manager in importanti realtà internazionali, il 47enne Konecki è oggi al timone della Water Life, società da lui cofondata per la produzione di acqua in bottiglia e vive a Los Angeles, in una casa vicina a quella di Adele, che l’ex moglie ha comprato per lui affinché potesse stare vicino al figlio.

Adele, il nuovo compagno Rich Paul

Il nuovo compagno di Adele si chiama Rich Paul ed è un procuratore sportivo statunitense che rappresenta un certo numero di importanti giocatori NBA, su tutti il campionissimo LeBron James. La coppia era stata avvistata per la prima volta insieme proprio a una partita di pallacanestro. Incalzata dalle voci del gossip, Adele ha ufficializzato la relazione con un post su Instagram, per poi dichiarare: «Sì, stiamo insieme. Siamo molto felici», nel corso di un’intervista pubblicata su Vogue. Dopo le copertine in cui la si può ammirare in tutta la sua nuova bellezza (è dimagrita almeno 30 chilogrammi), Adele sarà protagonista di uno special della Cbs il 14 novembre, in cui alla musica si aggiungerà un’intervista a Oprah Winfrey.