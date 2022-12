Addolorata Cuzzi condannata: fece uccidere l’amante dall’ex marito

La Corte di Appello di Bari condanna Addolorata Cuzzi per omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso con l’ex marito. I fatti risalirebbero al 2016, quando la donna avrebbe avuto una relazione con un operaio 28enne, Stefano Melillo, di Toritto (sempre nel Barese).

Bari, Addolorata Cuzzi: arriva la condanna per la vicenda dell’ex amante



Entrambi sono stati condannati. L’ex marito della 35enne, Crescenzio Burdi, è reo confesso. Il corpo di Melillo fu trovato in una fossa biologica presente all’interno di un casolare abbandonato nei pressi di un campo sportivo a Bitetto. Era il 13 giugno 2016.

Secondo la ricostruzione del tribunale, la donna avrebbe convinto l’allora marito a uccidere il giovane, in quanto amante scomodo che non avrebbe voluto concludere la loro relazione. In più, tra moglie e marito in quel periodo sarebbero partite le procedure per la separazione, alle quali il 40enne non si sarebbe rassegnato.

La ricostruzione in tribunale

Una volta convinto il coniuge 40enne, la 35enne avrebbe attirato il 28enne nei pressi del campo sportivo di Bitetto. Dalle indagini dei carabinieri di Modugno era emerso che la donna era presente al momento dei fatti. A quel punto, l’attuale ex marito reo confesso avrebbe strangolato il giovane con una corda e lo avrebbe poi colpito alla testa con una spranga di ferro. Infine, gli avrebbe dato il colpo di grazia con un masso. Poi, i due avrebbero dato alle fiamme il corpo, nel tentativo di occultare il cadavere, per poi gettarlo nella fossa biologica.

La 35enne si sarebbe poi trasferita in Belgio. I carabinieri di Grumo Appula l’avevano infine rintracciata e riportata in patria per condurla al carcere di Trani. La donna è stata condannata in via definitiva a 16 anni di reclusione. Anche l’ex marito è stato condannato con gli stessi capi di imputazione a 17 anni.