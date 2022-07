Addio a Tony Binarelli: morto a 81 anni il mago della tv

La tv italiana perde un altro dei suoi grandi protagonisti degli anni ’80 e ’90. Antonio Binarelli, che molti ricordano come Tony Binarelli, si è spento all’ospedale Sandro Pertini di Roma, all’età di 81 anni. Per decenni è stato il mago della tv, partecipando a molti programmi e collaborando con veri mostri sacri del panorama televisivo nostrano, come Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Celebre la sua interpretazione in Continuavano a chiamarlo Trinità, film in cui “presta” le mani a Terence Hill nell’iconica scena in cui mescola le carte. Binarelli era malato da tempo.

Chi era Tony Binarelli

La carriera di Tony Binarelli, nato a Roma il 16 settembre del 1940, è variegata e parte da lontano. Dai suoi stessi racconti e dalle molte interviste ricevute in carriera si scopre che il mago ha intrapreso la strada dei giochi di prestigio a tredici anni. Vittima di una bronchite, infatti, il giovane Binarelli ha scoperto l’illusionismo in quella lunga estate in cui è stato costretto a casa. Una passione che non sparirà mai, anche durante gli studi in ragioneria e il percorso verso il diploma e la laurea. E così, nonostante un buon lavoro da impiegato in una ditta di automobili, Binarelli lascerà il lavoro che ha svolto per 14 anni e si dedicherà esclusivamente alla magia, arrivando in tv.

La carriera televisiva e le mani in Continuavano a chiamarlo Trinità

In tv ha riscosso successo con le sue magie e i giochi di prestigio tra gli anni ’80 e ’90, ma nel 1972 ha anche recitato in due puntate dello sceneggiato Rai Serata al Gatto Nero. Poi numerosi programmi al fianco di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo. La consacrazione è arrivata nel 1991, quando viene scelto per presenziare a Buona domenica, dove resterà per quattro anni, fino al 1995. E a recitare sono state anche le sue mani, diventate dei celebri “strumenti” utilizzati da Terence Hill in Continuavano a chiamarlo Trinità.

Il racconto della maglia scambiata con Terence Hill

E proprio Binarelli ha raccontato, tempo fa, un aneddoto del film: «Io e Terence Hill avevamo a disposizione una maglia sola, era sporca, sudata e piena di polvere come richiesto dal personaggio, e dovevamo continuamente scambiarcela. Lui girava la scena, poi mi passava la maglia e di me riprendevano solo le mani. E così sembrava che fosse lui il grandissimo giocatore. Alla prima del film, in sala, dopo la scena della partita a carte, partì dal pubblico un grande applauso: per me è come una maglia che porto sul petto, più di molte altre».