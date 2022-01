Addio a Sidney Poitier, morto a 94 anni: è stato il primo attore afroamericano a vincere l’Oscar

A 94 anni è morto Sidney Poitier, il primo attore afroamericano a vincere un premio Oscar come miglior attore protagonista. Una scomparsa di altissimo livello per il mondo del cinema, che perde una vera star. Lunga la carriera dell’attore americano, che vinse l’Academy Award nel 1964 grazie alla sua interpretazione ne I gigli del campo. In totale ha vinto due premi Oscar, il secondo nel 2002 alla carriera, 10 Golden Globe e sei BAFTA. Indimenticabili le sue interpretazioni nel film già citato e in Indovina chi viene a cena?, in cui interpreta il protagonista John Prentice.

Sidney Poitier, una carriera lunga 70 anni

Nato a Miami, il 20 febbraio 1927, Sidney Poitier ha cominciato a recitare già negli anni ’40, dopo un’esperienza nell’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Per arruolarsi mentì sulla sua età, ma poi riuscì ad ottenere il congedo fingendo problemi psichiatrici. Poi, la carriera tra teatro e cinema. La sua carriera decolla dal 1958, quando conquista l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival del cinema di Berlino per il ruolo in La parete di fango, che gli varrà anche un BAFTA nell’anno seguente e una candidatura per miglior attore protagonista agli Oscar. Dopo varie candidature ai Golden Globe grazie ai film Porgy and Bess e Un grappolo di sole, vince il premio di Miglior attore in un film drammatico grazie a I gigli del campo, per poi ripetersi agli Oscar e scrivere la storia del cinema.

Sidney Poitier, uno degli attori più amati di tutti i tempi

Era il 1964 e Sidney Poitier divenne in breve tempo uno degli attori più apprezzati al mondo. Nel 1967 arrivò il film che tutti ricordano, Indovina chi viene a cena? di Stanley Kramer. Nella storia del cinema è stato il primo attore afroamericano a vincere l’Oscar, l’unico uomo fino al 1983, quando agli Awards venne premiato Louis Gossett Jr. per Ufficiale e gentiluomo. Nel 1974 fu nominato Sir e nel 2009 ricevette dall’allora presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, la medaglia presidenziale della Libertà.