Addio a Richard Benson: chi era lo storico chitarrista e personaggio televisivo

All’età di 67 anni è morto Richard Benson, chitarrista di origini inglesi e personaggio televisivo molto in voga negli anni ’80, naturalizzato italiano. La scomparsa è stata annunciata sul suo profilo Facebook ufficiale. Era da tempo ricoverato in una clinica, ma secondo quando scritto dallo staff era sereno e ha lottato fino alla fine. «Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”», recita il post dell’annuncio.

Chi era Richard Benson

Richard Benson è nato a Woking, in Inghilterra, il 10 marzo 1955. Padre inglese e madre romana, si trasferisce presto in Italia ed è qui che comincia a suonare, comprando la prima chitarra elettrica venduta nel Paese, una GZ33 nel 1966. Il primo gruppo di cui è stato parte è il Buon Vecchio Charlie, una band prog, grazie a cui riesce a partecipare a diverse trasmissioni nelle radio locali e regionali. Nel 1978, a 23 anni, suona al Teatro Tenda di Ostia, con Grace Jones. Una carriera in ascesa, che lo avrebbe portato anche in Canada secondo la leggenda, prima di apparire in tv negli anni ’80. Lo fa nella trasmissione Quelli della notte, con cui debutta sui canali regionali. Nella sua lunga carriera musicale ha collaborato con decine di band italiane, come CCCP, Linea 77 o Tiromancino. Da ospite in tv è stato al Chiambretti Night, all’interno della trasmissione Stile Libero Max e in La Grande Notte, condotto da Gene Gnocchi.

L’appello di Benson prima della malattia

Richard Benson è stato sicuramente un personaggio controverso, tra programmi improbabili su reti regionali e concerti metal passati alla storia per i lanci di oggetti e uova sul palco contro di lui. Cinque anni fa, prima della malattia che lo ha colpito e lo ha portato alla morte, il musicista aveva lanciato un appello, insieme alla moglie Ester. Tramite i social i due avevano dichiarato che Benson era affetto da problemi cardiocircolatori ed era in condizioni precarie a livello economico anche a causa delle cure. Per questo aveva chiesto aiuto ai fan, che hanno risposto con numerose donazioni.

Il ricordo di Verdone

A ricordare Richard Benson è stato anche l’attore e regista Carlo Verdone. I due hanno lavorato insieme in Maledetto il giorno che ti ho incontrato. «Mi hanno comunicato in questo momento che Richard Benson, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi», scrive Verdone in un lungo post su Facebook in cui ripercorre la carriera del musicista. «Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, “TVA 40”. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo “Jukebox all’Idrogeno” in Maledetto il Giorno. Fu fantastico. Professionale e meticoloso. La bellezza di quegli anni in televisioni minori era trovare personaggi eccessivi, strani, folli. Veniva fuori una Roma a noi sconosciuta dove si inventavano modi di dire, si creavano incredibili look, si sdoganava il proibito. Era sempre la periferia ad inventare. Perché la borghesia non ha mai inventato nulla. Massimo Marino, Alberto Marozzi, I Falchi della Notte erano il simbolo di una Roma moderna, futurista e trasgressiva. Metti il distorsore in cielo, Richard».