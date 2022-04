Addio Kane Tanaka, morta a 119 anni: era la donna più anziana del mondo

Aveva 119 anni la donna più vecchia del mondo, scomparsa oggi in Giappone. Si tratta di Kane Tanaka, donna giapponese nata il 2 gennaio 1903 nel dipartimento di Fukuoka, nel sudovest del Paese. Sfuma il record storico di persona più anziana mai vissuta sul pianeta, detenuto ancora dalla francese Jeanne Calment, morta nel 1997 all’età di 122 anni. Adesso la persona più vecchia sulla Terra è Suor André, che a febbraio ha festeggiato 118 anni ed era già la donna più longeva d’Europa.

Kana Tanaka: dal matrimonio nel 1922 al Guinness

Dal 1903 al 2022. 119 anni è durata la vita di Kana Tanaka. Nata a Fukuoka, la donna ha vissuto praticamente tutto il 1900, superando l’influenza Spagnola alla fine degli anni ’10 e poi all’epidemia di Sars nel 2004. Si è sposata a 19 anni, nel 1922, dando alla luce quattro figli e adottandone un quinto. Nel 1937, alla partenza del marito e del figlio maggiore per la seconda guerra sino-giapponese, iniziò a gestire il negozio di noodle di famiglia. Nel 2019, a 116 anni, è stata riconosciuta come la persona più anziana del mondo dal Guinness dei Primati. Poi, a 117 anni e 261 giorni, ha infranto un altro record, quello di età giapponese di tutti i tempi.

Giappone capofila per numero di centenari

Cresce il numero di centenari che attualmente vivono in Giappone. Il Paese rappresenta un vero paradiso di longevità. Secondo il ministero della Salute di Tokyo, i dati dello scorso settembre parlano di 86.510 persone che hanno raggiunto o superato il secolo di vita. Si tratta soprattutto di donne, che nello stato giapponese hanno un’aspettativa di vita di quasi 88 anni. Per gli uomini, invece, la media è di 81 anni. Numeri straordinari se si pensa che nel 1963 i centenari in Giappone erano “solo” 153.