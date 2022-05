Addio a Jack Kehler, Marty de Il grande Lebowski aveva 75 anni

Un’altra stella abbandona il firmamento di Hollywood. Il 7 maggio, si è spento Jack Kehler, attore e caratterista con 40 anni di carriera fra cinema e televisione. Fra i suoi ruoli più celebri c’è indubbiamente Marty, il padrone di casa del protagonista de Il grande Lebowski, cult del 1998 dei fratelli Coen. Ad annunciarlo il figlio Eddie a Deadline, che ha confermato come il padre abbia perso la sua lunga battaglia contro la leucemia al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Oltre al figlio, lascia la moglie Shawn Casey, la nuora Marie-Anne e il nipote Liam. Aveva 75 anni.

Non solo Il grande Lebowski, la carriera di Jack Kehler fra cinema e televisione

Originario di Filadelfia, dove nacque il 22 maggio 1946, Jack Kehler aveva studiato recitazione con alcuni dei più stimati attori e docenti di recitazione, tra cui Sanford Meisner. Nella sua carriera ha recitato in oltre 170 produzioni tra film cinematografici, prodotti televisivi e serie tv. È stato spesso ospite di talk show e ospite per alcune puntate delle maggiori sitcom statunitensi. Per anni ha recitato nelle serie McKenna e nella seconda stagione di Murder One, entrambe della Abc. Sempre per l’emittente newyorkese ha preso parte alla sitcom L’uomo nell’alto castello e nella miniserie Fresno.

A livello internazionale, la sua fama è legata a doppio filo con uno dei cult di fine Anni 90. Jack Kehler è infatti apparso nel film del 1998 Il grande Lebowski, opera dei fratelli Coen con Jeff Bridges nei panni del protagonista e John Turturro nell’emblematico ruolo di Jesus Quintana. Kehler ha interpretato Marty, il balbettante proprietario di casa del protagonista e, nonostante la breve presenza sullo schermo, ha conquistato i cuori dei fan. Celebre la scena in cui, sull’uscio di casa, annuncia a Lebowski il suo prossimo quintetto di ballo chiedendogli di presenziare poco prima di ricordargli di pagare l’affitto.

I prossimi progetti e i ricordi di Hollywood

Oltre a Il grande Lebowski, Jack Kehler è apparso in film come Point Break, Men in Black II con Will Smith e Arma Letale 4. Spazio per ruoli in Waterworld con Kevin Costner e numerose serie tv tra cui Monk, LA Law e Bones. Di recente aveva preso parte alle serie Love, Victor per Disney+, mentre apparirà per un’ultima volta nel film The Platinum Loop attualmente in post-produzione.

🎭Jack is the epitome of a consummate character actor and the sweetest guy in the world. We met 40 years ago as members of the @ActorsStudio#ripJackKehler https://t.co/l4QN9xCF2A — Frances Fisher (@Frances_Fisher) May 10, 2022

Tanti i ricordi, soprattutto sui social. Frances Fisher, attrice di Titanic che con Kehler ha condiviso un ruolo nella scuola di New York Actors Studio, lo ha definito su Twitter «l’epitome di un attore perfetto e il ragazzo più gentile al mondo». Lo sceneggiatore e fumettista per Marvel e DC Jay Faerber lo ha ricordato come un «grandissimo attore» soprattutto nel film The Last Boy Scout del 1991 con Bruce Willis. Il regista Jeff Daniel Phillips, che aveva lavorato con Kehler nel 2010 in alcuni corti, lo ha salutato come «un caro amico di talento nonché un artista che ha dato tutto ai suoi ruoli».