Addio Claudio Garella: chi era il portiere che “parava con i piedi”

È scomparso all’età di 67 anni il noto portiere Claudio Garella che ha vinto lo scudetto con Hellas Verona e Napoli. Era famoso per il suo stile poco ortodosso, infatti era entrato nell’immaginario collettivo come il portiere che “parava con i piedi“.

Addio a Claudio Garella: come si è spento il portiere

È morto nella notte a 67 anni Claudio Garella, ex portiere di Verona e Napoli, deceduto in un ospedale di Torino per complicazioni cardiocircolatorie dopo che nei giorni scorsi era stato operato con un intervento chirurgico al cuore. Garella si trovava in vacanza estiva in Liguria ed era stato ricoverato dopo un malore. Numero uno famoso per il suo stile poco ortodosso addirittura l’avvocato Agnelli lo definì «il più forte al mondo con i piedi». Garella è scomparso tre giorni prima della giornata inaugurale del campionato di Serie A 2022/2023 che vedrà sfidarsi al Bentegodi le due squadre che lo hanno reso famoso vale a dire Hellas Verona e Napoli.

Negli ultimi tempi, si era lamentato per essere stato messo nel dimenticatoio dal mondo del calcio. Infatti, aveva affermato: «Vivo dimenticato. Il grande calcio si è scordato di me e non so perché. Sono direttore sportivo diplomato a Coverciano e da anni aspetto una telefonata che non arriva. Spiegazioni? Non mi sono inginocchiato davanti a nessuno, non frequento i giri giusti».

I risultati raggiunti da Garella in carriera

Il portiere viene ricordato per essere stato protagonista della vittoria dell’unico tricolore nella storia dell’Hellas Verona nel 1985. Due stagioni più tardi fece il bis trionfando con il Napoli di Maradona. Con la stessa squadra vinse anche la Coppa Italia nel 1986-1987. Nel corso della sua carriera Claudio Garella ha militato in diverse squadre italiane come Torino, Sampdoria e Lazio. Con l’Hellas Verona ha registrato un totale di 119 presenze in Serie A mentre al Napoli è stato titolare per 88 volte nel massimo campionato italiano.