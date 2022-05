Addio a Carrie White, la parrucchiera delle star di Hollywood aveva 78 anni

Hollywood dice addio alla First Lady dell’Hairdressing. Si è spenta a 78 anni Carrie White, parrucchiera delle star del cinema attiva soprattutto fra gli Anni 60 e 70. Ad annunciarlo la designer di gioielli e sua amica di vecchia data Loree Rodkin, cui ha fatto seguito un post della famiglia sui social. La donna combatteva da tempo una lunga battaglia contro il cancro. Fra le personalità più rinomate nel suo campo, White ha lavorato al fianco di stelle come Marlon Brando e Sharon Tate, oltre a Brad Pitt e rockstar come Jimi Hendrix. Attualmente è in sviluppo un film basato su un suo libro di memorie, dove ha raccontato anche i problemi con alcool e droga.

Da David Bowie al matrimonio di Sharon Tate, tutti i lavori di Carrie White

Originaria di Hollywood, dove nacque il 25 agosto 1943, Carrie ha conseguito una laurea alla Hollywood High che le ha consentito di entrare in un mondo allora dominato dagli uomini. Grazie al suo talento e al suo lavoro, ha subito creato una forte concorrenza a nomi altisonanti dell’epoca come Jon Peters e Vidal Sassoon, ottenendo importanti collaborazioni. Ha persino fatto un’apparizione al cinema nel film del 1975 Shampoo per la direzione di Hal Ashby. L’anno successivo ha realizzato le acconciature per il film L’uomo che cadde sulla Terra, dando vita alla celebre capigliatura arancione del protagonista David Bowie.

Happy birthday, Bowie 🖤 🖤 🖤 Here he is, on the set of Nicolas Roeg's THE MAN WHO FELL TO EARTH (1976). 📸 "David Bowie, New Mexico" by Geoff MacCormack pic.twitter.com/YxKoDiXyFx — Criterion Collection (@Criterion) January 8, 2022

Negli anni ha curato anche i capelli di Sharon Tate per il suo matrimonio del 1968 con il regista Roman Polanski. Spazio anche per lavori con Vanessa Redgrave, Warren Betty e Marlon Brando. Carrie è stata artefice delle acconciature per i massimi eventi fotografici fino agli Anni 80, lavorando per celebrità della musica come Elvis Presley, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Tante anche le collaborazioni con le riviste di moda, da Vogue a In Style, Glamour e Vanity Fair.

I problemi con la droga raccontati in un’autobiografia

Lontano dai riflettori però la sua vita ha spesso nascosto un forte malessere interiore, causato dall’abuso di alcool, droghe e farmaci. La donna ha raccontato tutto nel suo libro di memorie Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life (disponibile solo in lingua inglese). Unica figlia di una madre alcolizzata, ha trovato autostima grazie al suo lavoro. «Tagliare i capelli mi ha dato certezze», ha dichiarato in un’intervista al New York Times del 2011. Una festa a base di stupefacenti e la proposta di una (mai nominata) principessa estera l’hanno portata in un baratro lungo tre anni. «”Ti piacciono le droghe?” mi chiese quella sera», ha ricordato White. «L’anima non è mai carica, è sempre pronta a registrare nuove esperienze».

Nel libro di memorie ha raccontato i punti più bui, tra cui la richiesta alla figlia di 12 anni (ne ha avuti cinque da tre matrimoni diversi) di andare a ritirare la droga da uno spacciatore. «Quel giorno ho capito di aver superato mia madre in quanto a incapacità materna», ha proseguito White al New York Times. Ha preso tutto ed è andata in un centro di recupero, da cui è uscita completamente sobria, riguadagnando la licenza da parrucchiera. Nel 2005 ha persino aperto un nuovo salone di bellezza a Beverly Hills, tornando a collaborare con star del calibro di Brad Pitt e Sandra Bullock.

In arrivo un film sulla vita di Carrie White

«La storia di Carrie White è fatta per il grande schermo». Così Atmosphere Enterteinement ha annunciato l’arrivo di un film che narrerà la carriera fra ascesa, caduta e rinascita. Nei panni della protagonista ci sarà l’italoamericana Julia Fox, già vista in Diamanti grezzi e No Sudden Move. «Spero che la sua esperienza possa ispirare le donne a cambiare la loro vita», ha dichiarato a Deadline. «Bisogna perseguire i propri sogni a prescindere da quanto possano essere selvaggi o stravaganti». Ancora ignoti il resto del cast e la possibile data di uscita.