Addio all’ex campione di ciclismo Vittorio Adorni

Lutto nel mondo del ciclismo. A 85 anni è morto Vittorio Adorni, vincitore del Giro d’Italia del 1965 e del campionato del mondo nel 1968. A dare la triste notizia Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: «Ciao Vittorio, salutami papà».

Giro e campionato del mondo, i due grandi trionfi della carriera

Nato a San Lazzaro Parmense il 14 novembre 1937, Adorni gareggiò come professionista dal 1961 al 1970. Riuscì a togliersi diverse soddisfazioni prima della definitiva esplosione del “Cannibale” Eddy Merckx (che nel 1968 ebbe come compagno di squadra alla Faema) e anche dell’amico-rivale Felice Gimondi. Nel suo palmarès spiccano il Giro d’Italia del 1965, vinto con 11’26” di vantaggio su Italo Zilioli, e il campionato mondiale su strada del 1968 corso a Imola. Pur non presentandosi nel lotto dei favoriti, Adorni riuscì a trionfare con un tentativo da lontano a 90 chilometri dal traguardo: fu la sua unica vittoria di rilievo in una gara in linea, visto che nelle classiche monumenti ottenne solo piazzamenti, sebbene di prestigio.

E’ morto VITTORIO ADORNI . pic.twitter.com/IFVI0OFik3 — alberto dariol (@albertodariol) December 24, 2022

Ha indossato la maglia rosa per 19 giorni

In totale in carriera ha vestito per 19 giorni la maglia rosa di leader del Giro e ha collezionato 89 vittorie. Oltre alle due più importanti già citate, tra queste ci sono il Giro di Sardegna 1964, il Giro di Romandia 1965 e 1967, il Giro del Belgio 1966, il Giro della Svizzera 1969 e il Campionato Italiano 1969. Lasciata l’attività agonistica, si cimentò per un certo periodo come commentatore televisivo delle competizioni su due ruote. Per un paio di stagioni fu poi direttore sportivo alla Salvarani, ricoprendo successivamente lo stesso incarico alla Bianchi-Campagnolo. In seguito fu eletto presidente del Consiglio del ciclismo professionistico all’interno dell’Unione Ciclistica Internazionale. Dal 2006 al 2009 era stato assessore allo Sport del Comune di Parma.

LEGGI ANCHE: Rosa un giorno, rosa per sempre