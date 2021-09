Addio a Jean Paul Belmondo: ecco i cinque film più belli dell’attore francese

L’attore francese Jean Paul Belmondo è morto oggi a 88 anni. Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia nel 2016, ha lasciato una pesantissima eredità. Ecco cinque film che l’hanno visto protagonista e che non potete perdervi.

I 5 film di Jean Paul Belmondo che non potete perdervi

1. Fino all’ultimo respiro

Un omaggio al cinema del passato diretto da Jean-Luc Godard e con la collaborazione di François Truffat che curò il soggetto. Si tratta del primo, importante ruolo da protagonista di Belmondo. Il film racconta la storia di Michel Poiccard, ladro e truffatore che, dopo una rapina a Marsiglia, uccide un poliziotto. Tornato a Parigi, incontra Patricia e cerca di convincerla ad abbracciare la sua vita sregolata.

2. Asfalto che scotta

Insieme a Belmondo c’è Lino Ventura che, con lui, fa il gangster, seppur lontanissimo dagli stereotipi hollywoodiani del genere hard boiled. In questa pellicola si raccontano le gesta di Abel Davos, un gangster condannato a morte in contumacia, che si rifugia in Italia insieme alla compagna e ai due figli. Ma il richiamo della Francia è troppo forte e una notte Abel, insieme alla moglie, ai figli e al complice Raymond, decide di partire da Sanremo alla volta di Mentone…

3. Il bandito delle 11

Altro film diretto da Jean-Luc Godard, un esperimento cinematografico che conclude la prima stagione del poliedrico autore francese. Tutta da gustare la scena finale in cui Belmondo commette un suicidio da antologia. Nella pellicola il protagonista Ferdinand Griffon è un benestante professore di spagnolo che decide di cambiare fuga dopo l’incontro con Marianne, la babysitter dei figli. I due commettono un omicidio e si stabiliscono in Provenza. Un film che si compone di diversi “tempi” fino alla tragedia finale.

4. La mia droga si chiama Julie

Ritorna il sodalizio con Truffaut. In questo caso siamo a metà tra un thriller psicologico e un dramma sentimentale. La crescente tensione erotica tra i due protagonisti (lei è Cathrine Deneuve) accompagna lo spettatore per tutto il film. Con qualche sorpresa. La vicenda nasce attraverso uno scambio epistolare tra i due protagonisti, Louis Mahé e Julie Roussel. E quando Julie si presenta a casa di Louis, le cose prenderanno una piega decisamente inattesa.

5. Lo spione

È il più “americano” tra i film che hanno visto protagonista Belmondo. Al centro della narrazione, oltre alla storia un po’ thriller, il rapporto di amicizia tra i protagonisti. La pellicola inizia con il regolamento di conti tra due criminali, Maurice Faugel (Belmondo) e Gilbert Varnove. Il primo uccide il secondo e lo deruba dei gioielli frutto di una rapina. Da qui la tensione sale progressivamente.