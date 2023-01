Adam Rich morto a 54 anni: era il piccolo della Famiglia Bradford

Adam Rich, l’attore che aveva avuto successo da bambino interpretando il figlio più piccolo de La famiglia Bradford, è morto nella sua casa di Los Angeles all’età di 54 anni. Protagonista di numerose serie televisive, nel 2003 aveva interpretato se stesso nella commedia di David Spade Dickie Robers: Former child star.

Adam Rich morto a 54 anni

A dare la notizia è stato il portale americano Tmz, specificando che il decesso è avvenuto sabato 7 gennaio per cause non note. Rich aveva fatto il suo esordio nel 1977 proprio con La famiglia Bradford, interpretando Nicholas fino al 1981. Era poi comparso in diverse serie e film degli anni Settanta e Ottanta tra cui Love Boat, ChiPs, Fantasilandia e L’uomo da sei milioni di dollari, ma col passare del tempo gli ingaggi erano calati.

Nel 1993, dopo aver recitato in un episodio di Baywatch, aveva dunque abbandonato le scene per un lungo periodo. Finito nel tunnel dell’alcolismo e delle droghe (nel 1989 aveva rischiato di morire per overdose da Valium), era anche stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e tentato furto – nel 1991 aveva cercato di irrompere in una farmacia per procurarsi delle sostanze. A pagare la cauzione, in quell’occasione, era stato Dick Van Patten, attore che interpretava suo padre ne La famiglia Bradford.

Nel 1996 la rivista Might con sede a San Francisco aveva dato la notizia della sua morte per omicidio. Si trattava in realtà di una provocazione, col consenso e la partecipazione attiva dello stesso Rich, che nelle intenzioni degli ideatori voleva dimostrare il feticismo necrofilo del pubblico statunitense. Il caso viene raccontato nei dettagli in un capitolo del romanzo L’opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, fondatore della rivista in questione.

Gli anni Duemila

Nel 2003, Rich è tornato sugli schermi per interpretare se stesso in Dickie Robers: Former child star mentre nel 2021 la CNN ha parlato di lui nella serie La storia della sitcom. Lui stesso, al tempo, ha riflettuto sui suoi esordi in un post di Instagram: «Sono grato della gioia che ho provato quando recitavo ne “La famiglia Bradford”… Spero di aver magari portato della gioia anche a voi».