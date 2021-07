Stasera alle 21,20 su Canale 5 andrà in onda Adaline – L’eterna giovinezza, film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger con protagonisti Blake Lively, Michiel Huisman e Harrison Ford. Il lungometraggio racconta la storia di Adaline Bowman, nata nel 1908. A seguito di una particolare condizione neurologica, la donna non invecchia. Adaline dunque è costretta a cambiare residenza ogni 10 anni, cosa che le impedisce di vivere il rapporto con la figlia. Dopo otto decenni vissuti senza una vera casa, conosce per caso un benefattore carismatico di nome Ellis Jones: la donna allora ritrova la gioia di vivere la vita giorno per giorno e decide così di sovvertire la propria esistenza. Ecco cinque curiosità.

1. Adaline – L’eterna giovinezza: il regista poteva essere Gabriele Muccino

Il regista romano Gabriele Muccino era stato inizialmente preso in considerazione per dirigere il progetto, il quale avrebbe visto nel cast la partecipazione di Katherine Heigl e Angela Lansbury, la celebre Signora in giallo. Poi però l’idea naufragò e la direzione fu affidata a Lee Toland Krieger.

2. Adaline – L’eterna giovinezza: la colonna sonora di Lana Del Rey

La soundtrack del film è opera di Lana Del Rey. La canzone principale, intitolata Life is Beautiful, è frutto di una collaborazione tra l’artista e l’amico e produttore Dan Heath. Venne pubblicata in concomitanza con il rilascio del trailer ufficiale del film, pubblicato il 22 aprile 2015.

3. Adaline – L’eterna giovinezza: Harrison Ford e il suo grande imitatore

Nel corso del film, il personaggio interpretato da Harrison Ford, William Jones, è protagonista di alcuni flashback in cui è decisamente più giovane. Il ruolo fu affidato a Anthony Ingruber, che imitava Ford su un suo canale Youtube da quando aveva 15 anni, convincendo così la produzione ad affidargli la (piccola) parte.

4. Adaline – L’eterna giovinezza: l’utilizzo di lenti speciali per invecchiare le atmosfere

Se l’aspetto di Adaline resta identico col passare degli anni, il film racconta più decadi, partendo da inizio Novecento e giungendo fino ai giorni nostri. Per realizzare gli effetti vintage, il regista ha fatto uso di speciali lenti anamorfiche, capaci di modificare i colori e dunque la resa dell’immagine.

5. Adaline – L’eterna giovinezza: incassi esaltanti, ma solo in patria

Il film, realizzato con un budget di 25 milioni di dollari, ne ha incassati 65 in tutto il mondo. Due terzi del totale (circa il 64 per cento) però si riferiscono ai soli Stati Uniti, dove ha totalizzato al box office poco più di 42 milioni di dollari nelle 36 settimane in cui è rimasto in sala.