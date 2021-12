Stati Uniti, l’ad della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom

«Grazie per esservi uniti alla riunione. Non ho buone notizie. Il mercato è cambiato e noi dobbiamo andare di pari passo per sopravvivere». È iniziata così la videochiamata su Zoom con cui l’amministratore delegato della società di mutui online Better.com, Vishal Garg, ha dato il benservito a ben 900 dipendenti. E così è continuata: «Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato. Il vostro impiego qui è da considerarsi terminato con effetto immediato».



Licenziamento su Zoom, la disperazione degli ex lavoratori

«Che cosa succede adesso? Riceverete una email dalle risorse umane con ulteriori dettagli, riguardanti i benefit», equivalenti a tre mensilità, ha continuato il ceo Vishal Garg, solo parzialmente interrotto dalla voce di un (ormai) ex dipendente: «Non può essere vero!». L’ad non si è lasciato impietosire e, molto freddamente, ha ringraziato tutti per il contributo individuale fornito, prima di chiudere la videochiamata. Con cui ha di fatto licenziato 900 dipendenti, equivalenti a circa il 9 per cento della forza lavoro di Better.com.

Licenziamento su Zoom, l’ad: «L’ultima volta che l’ho fatto ho pianto»

«Questa è la seconda volta nella mia carriera che lo faccio e non vorrei farlo. L’ultima volta ho pianto», ha detto Garg nel corso della videochiamata, durante cui però non ha versato alcuna lacrima. «Comunicare licenziamenti fa stare male, soprattutto durante questo periodo dell’anno», ha dichiarato alla Cnn il Chief Financial Officer Kevin Ryan, specificando poi che l’azienda ha bisogno, per stare al passo con i cambiamenti del mercato, di una forza lavoro ridotta, ma più efficiente. Appoggiando dunque Vishal Garg, che ha motivato la decisione di licenziare 900 con problemi legati a prestazioni e produttività.

Licenziamento su Zoom, Garg e l’email ai dipendenti pubblicata da Forbes

Vishal Garg si era già trovato in passato al centro di polemiche, quando Forbes aveva reso pubblica una sua email, in cui si rivolgeva così ai dipendenti: «Siete dannatamente lenti. Siete un branco di stupidi delfini… Fermatevi, smettetela subito. Mi state mettendo in imbarazzo».