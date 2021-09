Da quando sono arrivate sul mercato, le vacanze non sono più state le stesse. Che si tratti di una nuotata in mare aperto oppure di una discesa con gli sci, l’importante è avere una piccola action cam con sé. Piccole telecamere, facili da adattare a caschi, abiti e bicilette, consentono di immortalare ogni momento di gite ed escursioni. Con l’arrivo dell’autunno, si apre la stagione delle passeggiate sulle montagne e fra i boschi, immersi nel verde della natura incontaminata. Oltre a scarponi da trekking e giacche pesanti, ecco quale device hi-tech mettere in valigia prima di partire.

Le cinque action cam migliori sul mercato

1- GoPro Hero 10 Black, il top assoluto

GoPro è da anni leader delle action cam, diventandone per molti un sinonimo. Il nuovo modello del marchio californiano, Hero 10 Black, sfrutta tutto il background positivo dei suoi predecessori per offrire all’utente un dispositivo comodo, ergonomico e perfettamente funzionale per ogni necessità. Se già può apparire eccezionale la qualità grafica, grazie ai 23 megapixel del sensore integrato, decisamente sugli scudi risulta la stabilizzazione ottica, di cui GoPro è da anni una spanna sopra il resto della concorrenza. L’Hero 10 Black migliora questo aspetto portando HyperSmooth 4 (il nome di GoPro per il suo software di stabilizzazione) a video a 5,3K esportabili in 4K con frequenza di aggiornamento a 30 fotogrammi per secondo. Una delle principali novità del nuovo modello è la possibilità di estrapolare foto dai video. Il prezzo è di 529 euro.

2- Insta360 One R Twin Edition, tre obiettivi e l’ultraHD

Una action cam per non perdere nulla di ciò che accade intorno. Questo il principale pregio di One R Twin Edition di Insta360, dotata di tre obiettivi e una modalità per video in Ultra HD. Punto di forza è indubbiamente la fotocamera a 360 gradi con obiettivo Leica grandangolare abbinato a un sensore capace di catturare immagini in 5K. Gli ultimi aggiornamenti hanno notevolmente migliorato le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e hanno aggiunto nuove funzioni, tra cui la possibilità di trasformare One R in una webcam. Il prezzo, sui principali store di e-commerce, è di 509,99 euro.

3- Olympus Tough TG-6, l’ideale per i sub

Fra le attività più amate di coloro che possiedono una action cam c’è sicuramente il nuoto. Eccezionali per immortalare momenti indimenticabili fra le onde, sono ottime per scattare fotografie anche sui fondali in condizioni di poca luminosità. In questo campo nulla batte Tough TG-6 di Olympus, capace di registrare in 4K a 120 fps. Resistente al gelo (fino a 10 gradi sotto zero), alla pressione fino a 15 metri, alla polvere e agli urti, può cadere anche da 10 metri di altezza senza riportare nemmeno un graffio. Inoltre possiede diverse funzioni delle fotocamere professionali, tra cui la messa a fuoco personalizzata per i primi piani, obiettivi extra e una custodia subacquea per estendere il raggio di profondità raggiungibile. Il prezzo è di 479 euro.

4- Oclu Action Camera, adatta ai punti stretti

La action cam 4K di Oclu vanta un aspetto molto diverso dalle altre action cam. Evita, infatti, il solito design per favorire un corpo piatto con lo schermo principale in alto. Il risultato, come sottolineano anche da Wired, è una fotocamera capace di adattarsi a posti per gli altri inaccessibili come il fondo di uno skateboard o la visiera interna di un casco. L’Oclu può riprendere immagini in 4K a 30 fotogrammi al secondo e realizzare video in slow-motion Full HD 1080p a 120 fps. Il difetto principale risiede nella stabilizzazione ottica, inferiore rispetto alle concorrenti sopra citate. Visto il prezzo però (122 dollari sul sito ufficiale) rappresenta un ottimo affare.

5- DJI Osmo Action, affare fatto

Se l’obiettivo principale è spendere poco, allora la scelta è obbligata sul nuovo dispositivo di DJI. Il marchio cinese di Shenzhen, noto per la fabbricazione di droni, ha realizzato Osmo Action, camera con doppio display touch ben più economica rispetto alla concorrenza. A soli 263 euro (prezzo aggiornato in base ai vari siti di e-commerce)è possibile ottenere una buona la stabilizzazione e la possibilità di realizzare video in HDR anche con una luminosità non ottimale. È anche compatibile con la maggior parte dei supporti e degli accessori per action cam. Il rovescio della medaglia è però l’assenza di un supporto GPS e delle funzionalità di condivisione social riscontrabili in tutte le principali GoPro.