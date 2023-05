Il pasticcio su Tim e le altre grane di Scannapieco in Cdp

Se fosse dipeso da lui, il coinvolgimento di Cdp nella sempre più intricata partita per l’acquisto della rete di Tim non sarebbe mai avvenuto. Ma nonostante i messaggi mandati all’esterno nel tentativo di evitarlo (“non abbiamo soldi perché li ha spesi tutti Fabrizio Palermo, l’ex amministratore delegato ora passato a guidare Acea, e l’Antitrust europeo non permette che la rete di Tim si sposi con Open Fiber“) alla fine Dario Scannapieco ha dovuto assecondare la volontà del governo, in primis di Giorgia Meloni che parlava di rete pubblica ancora prima di vincere le elezioni, e presentare un’offerta in tandem con il fondo australiano Macquarie, ingombrante partner con cui condivide il controllo di Oper Fiber, la società creata a suo tempo da Enel per la messa in opera di infrastrutture di rete in concorrenza a quella di Tim. Un percorso già di suo irto di ostacoli, cui se n’è aggiunto un altro quando il Mef, ovvero l’azionista dell’ente di via Goito, ha auspicato una convergenza di tutti gli attori coinvolti nella vicenda. Non solo Cdp e Macquarie dunque, ma anche il fondo americano Kkr che ha presentato un’offerta alternativa. Naturalmente, di fronte ai desiderata del ministero, Scannapieco si adegua. Facendo però i conti senza l’oste.

In Cdp sul dossier tlc non si sa più che pesce pigliare

Un lancio dell’agenzia Reuters del 16 maggio ha svelato che Macquarie ha subito sollevato una serie di ostacoli di natura legale, leggi che sarebbe pronto a fare causa a Cdp, se quest’ultima dovesse unire le proprie forze con quelle di Kkr nell’operazione di acquisto della rete fissa di Tim. Ipotesi che era trapelata il giorno prima attraverso Bloomberg e aveva creato profonda irritazione del fondo di investimento australiano. Così, nemmeno 48 ore dopo, Scannapieco, in diretta televisiva, è stato costretto a smentire quanto scritto dalla stessa Bloomberg, facendo capire a tutti che sul dossier tlc in Cassa non si sa più che pesce pigliare. La dichiarazione dell’ad infatti diceva tutto e il suo contrario: smentiva il ritiro dell’offerta affrettandosi a precisare che ciò non significava il suo rialzo, e nel contempo apriva la porta agli americani. Insomma, il classico 1 2 X con cui sull’esito di una partita lo scommettitore del Totocalcio lascia aperti tutti i risultati. Un dietro front che si spiega col fatto che la Cassa avrebbe sottovalutato le clausole legali firmate con Macquarie – quando quest’ultima aveva acquistato il 40 per cento di Open Fiber dall’Enel diventando così il secondo socio della società – senza avvertire il governo che alcune settimane prima aveva sposato la soluzione suggerita da Scannapieco di andare avanti con la sola Kkr. Un’ inspiegabile leggerezza, se si pensa oltretutto che da settembre del 2022 a capo dell’investment banking di Macquarie in Italia c’è l’esperto Gianluca Ricci, cioè un ex manager di Cdp Equity, che Scannapieco si lasciò sfuggire a primavera del 2022 e che un anno prima aveva scritto i patti parasociali proprio tra Cdp e gli australiani.

Le frizioni tra Scannapieco, in cerca di riconferma, e il governo Meloni (fatta eccezione per Urso)

Ma oltre al groviglio di Tim (adesso il dossier è nelle mani di Luciano Carta, il generale della GdF ex presidente di Leonardo, che dovrà tentare l’impresa di mettere d’accordo i soci), Scannapieco ha anche altri fronti aperti. A cominciare dai rapporti con il nuovo esecutivo che, essendo lui stato nominato da quello guidato da Mario Draghi, lo aspetta al varco. Incerto se seguire il modello Rai, dove l’ad Carlo Fuortes è stato rimosso prima della scadenza, o aspettare la fine del suo mandato nel 2024. Convinto di avere le carte per una possibile riconferma, Scannapieco ottempera ai desiderata di un governo di centrodestra anche se i suoi ministri – ad eccezione di Adolfo Urso, a capo del ministero delle Imprese e del Made in Italy – non gli piacciono proprio, essendo lui abituato allo stile del precedente inquilino di Palazzo Chigi. Ed è proprio con Urso che il solerte Scannapieco ha ideato e annunciato in pompa magna la creazione di un nuovo Fondo Sovrano da 1 miliardo di euro. La notizia ha colto di sorpresa la business community per due motivi: il primo è che l’ad aveva detto che il suo piano d’impresa non prevedeva nuova equity, ma solamente dismissioni delle controllate; attività che sino all’avvento del governo Meloni aveva portato avanti, vendendo BF, Kedrion, Inalca, FSI, 4R. Il secondo deriva dal fatto che un fondo da 1 miliardo che si fregia dell’appellativo di sovrano fa sorridere data l’esiguità del suo ammontare.

Gli altri fronti aperti, da Poste Italiane ai rapporti tesi con Gorno Tempini

Altro fronte aperto è quello con Poste Italiane sul contratto dei Buoni Postali. Poste, infatti, raccoglie per Cdp il risparmio delle famiglie attraverso i Buoni collocati dai suoi uffici in tutta Italia. Da qualche tempo il flusso della raccolta sta scendendo a causa del basso tasso di interesse che Cassa ha deciso di proporre ai risparmiatori, inferiore a quello che alcune banche stanno offrendo. Per questo motivo, il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha chiesto a Scannapieco di ridiscutere il contratto, poiché si troverebbe con minori introiti allo sportello. Sullo sfondo c’è poi il solito tema dei non facili rapporti tra Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp espressione delle Fondazioni, e lo stesso Scannapieco. Tra i due non c’è proprio empatia. Tanto che il primo, a fine 2022, avrebbe fermato la nomina di Fabio Barchiesi, pupillo dell’ad, a presidente di Greenit, società tra Cdp e Plenitude per la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici ed eolici. Barchiesi, che di Greenit è ora consigliere di amministrazione, è stato nominato pur sprovvisto di qualsivoglia expertise sul settore energetico, probabilmente per il solo fatto di essere la persona più vicina a Scannapieco. Vicinanza che nel febbraio del 2023 gli è valsa anche la nomina a responsabile dell’area “Sviluppo e Governance Business Equity” di Cdp Equity, la holding di investimenti controllata al 100 per cento da Cassa Depositi e Prestiti. Altro motivo di attrito tra Gorno e Scannapieco sono le innumerevoli assunzioni alla Comunicazione di Cdp, volute da Marco Santarelli, uomo fidato dell’ad. La Comunicazione di Cassa ricade anche sotto la responsabilità di Gorno, che in questi due anni l’ha vista crescere a dismisura (ormai siamo vicini alle 60 persone, di cui quasi 20 assunte dall’inizio del 2022). E che in qualche occasione ha avuto il sospetto fosse maliziosamente indirizzata anche contro di lui.