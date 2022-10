L’acquisto del Psg e i Mondiali in Qatar: ancora sospetti su Sarkozy

Mediapart rilancia l’inchiesta sui presunti legami tra Nicolas Sarkozy e i Mondiali di calcio in Qatar. La rivista online indipendente che i occupa di investigazione, infatti, accende i riflettori sull’ex presidente francese, già in passato associato all’assegnazione della competizione al Paese arabo. A un mese dall’inizio dell’evento, secondo il giornale ci sarebbe il suo zampino anche nella trattativa per l’acquisto del Psg, passato sotto il contro di un fondo del Qatar. Sebastien Bazin, a capo del fondo Colony Capital, avrebbe raddoppiato il prezzo di vendita del club grazie a Sarkozy e al figlio Pierre, noto dj e produttore di musica hip-hop.

L’inchiesta parte da sms e documenti di Bazin

Questo nuovo filone dell’inchiesta parte da appunti dell’Eliseo e da documenti ed sms intercettati dal telefono di Bazin. Gli agenti della polizia dell’Ufficio anticorruzione della Procura finanziaria nazionale avrebbero così scoperto, dalle parole scritte dallo stesso imprenditore, che la cifra è passata da 30 milioni di euro a 64, pagati in due fasi. E dietro il raddoppio della somma ci sarebbero Nicolas Sarkozy, il figlio Pierre e Claude Guéant, che oggi è ad del gruppo Accor. Per questo i documenti sono stati inseriti nello stesso fascicolo dell’inchiesta giudiziaria per corruzione sull’associazione dei Mondiali di calcio del 2022, che ha coinvolto tra gli altri anche Michel Platini.

Le «opportunità» per le imprese francesi

La domanda degli inquirenti è semplice: l’ex presidente ha ricevuto qualcosa in cambio del suo ruolo attivo nella trattativa e nell’assegnazione del Mondiale al Qatar? In una nota interministeriale, anch’essa nel fascicolo, si legge di «opportunità di contratti legati alla Coppa del Mondo in Qatar e ai progetti di infrastrutture» in favore delle imprese francesi. I filoni sono vari: l’acquisto del Paris Saint-Germain della Qatar Sports Investments, ma anche la creazione di BeinSport, la piattaforma francese che si è aggiudicata i diritti di Ligue 1 e dei Mondiali, oltre alla vendita di aerei da combattimento Rafale.

Mondiale al Qatar: per Blatter Sarkozy chiese a Platini di votare a favore

Sull’assegnazione del Mondiale al Qatar, invece, si indaga dal 2016. Già all’epoca c’era chi storceva il naso su presunte cene segrete e pressioni da parte dell’Eliseo a Michel Platini, il cui voto risultò decisivo per la concessione. Dichiarazioni recente fanno propendere per questa teoria. Il francese Jerome Valcke, ex vice presidente della Fifa, ha dichiarato: «Ci fu un voltafaccia, un cambiamento improvviso da parte di Michel, legato a qualcosa. O al fatto che si rese improvvisamente conto che il Qatar era il candidato migliore, o quel pranzo in cui si discusse di tutto questo». E anche Blatter aveva testimoniato che Sarkozy «gli aveva raccomandato di votare per il Qatar», riferendosi a Platini.