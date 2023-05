Acquisti online, l’indagine: nel 2023 raggiungeranno i 54 miliardi

Novità sugli acquisti online. Secondo gli ultimi dati raccolti tramite un indagine Netcomm, i prodotti acquistati sul web segnano un +8% rispetto al 2022, mentre i servizi toccheranno un aumento di circa il +22%.

Le analisi sugli acquisti online nel 2023

L’analisi sugli acquisti online è stata mostrata per l’apertura di Netcomm Forum, l’evento estremamente importante per il mondo digitale che esplora gli argomenti principali dell’evoluzione dell’eCommerce, del digital retail e della business innovation. Nei prodotti, dopo il grande rallentamento generalizzato della crescita nel 2022, sono l’abbigliamento, il beauty e l’informatica i comparti più dinamici, mentre scende di progressione la categoria del food. Tra i servizi, la crescita aumenta esponenzialmente del settore turismo e trasporti e ticketing per eventi con un incremento del +27% rispetto al 2022. «Fornire una fotografia dell’Italia del commercio digitale è quantomai un’attività complessa. Bisogna innanzitutto tenere conto delle nuove abitudini di acquisto dei consumatori, per i quali il confine tra online e offline non ha più senso di esistere», ha detto Roberto Liscia, presidente di Netcomm.

I dati in merito agli acquirenti online

Secondo l’indagine sugli acquisti online, non è prevista una crescita nel 2023 del numero degli acquirenti, stabilizzato sui circa 33 milioni. Negli ultimi tre anni, la crescita degli acquirenti online abituali è stata 5,5 volte quella degli sporadici: infatti gli abituali hanno raggiunto la soglia quest’anno di 24,4 milioni, a testimonianza del fatto che l’eCommerce è stato assorbito nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani. Nelle prime fasi dell’evoluzione dell’eCommerce, l’età media dei clienti era di 36 anni, invece oggi è stata notevolmente alzata, arrivando ai 46 anni in media, e il numero degli acquirenti nei grandi centri urbani è stato stabilizzato. Quindi il profilo degli acquirenti online si sta espandendo avvicinandosi a quello dell’intera popolazione. Gli acquisti eCommerce degli italiani registrano un trend di crescita a doppia cifra anche nel 2023: «Da un lato i servizi vivono una seconda giovinezza, mentre i prodotti attraversano una fase d’incremento più controllato e in parte dovuto all’inflazione», spiega Valentina Pontiggia, direttrice dell’osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano.