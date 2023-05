Acquaviva delle Fonti, donna accoltellata dal marito: lei lo aveva già denunciato

Prosegue il numero delle donne che, ormai quotidianamente, popolano le prime pagine dei giornali per fatti di cronaca legati a reati come femminicidi o tentati tali. La notizia stavolta arriva da Acquaviva, in provincia di Bari, dove una donna albanese di 42 anni è stata accoltellata dal marito mentre si trovava nella sua abitazione ubicata nel centro storico del paese.

Donna accoltellata dal marito ad Acquaviva delle Fonti

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio 118 che hanno immediatamente trasportato la donna in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Miulli. La vittima è in prognosi riservata, ricoverata in gravi condizioni a causa di una lesione polmonare. Secondo quanto raccontato, a provocare la ferita, sarebbe stata un’arma da taglio. Intanto sono in corso una serie di posti di blocco e di verifiche da parte dell’Aliquota Radiomobile del Comando dei Carabinieri di Gioia del Colle. Le ricerche sarebbero concentrare sul marito della donna.