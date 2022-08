Acqua Guizza ritirata per possibile presenza di stafilococco: i lotti interessati

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal supermercato di due lotti di acqua minerale Guizza a causa di rischio microbiologico legato alla presenza di stafilococco. Se qualcuno dovesse aver comprato qualche bottiglia appartenente alle confezioni interessate, non deve consumarla ma restituirla al punto vendita che provvederà al rimborso o alla sostituzione del prodotto.

Acqua Guizza ritirata per stafilococco

I lotti di produzione contaminati sono i seguenti:10LB2202A prodotti il 21 luglio e 08LB2208A prodotti il 27 luglio. L’acqua, prodotta nello stabilimento di Valle Reale Popoli (Pescara), viene venduta in confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri ciascuna. Data la possibile presenza di Staphylococcus aureus, un batterio che può causare un’ampia gamma di sintomi anche gravi, la società Gran Guizza ha disposto il ritiro di concerto con il governo.

Una decisione presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Asl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli, “che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione in alcuni prodotti finiti“. La società ha precisato che il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente ai lotti menzionati e annunciato di star collaborando con le autorità competenti per l’accertamento delle eventuali cause e la risoluzione della problematica.

Cos’è lo stafilococco aureo

Quello potenzialmente presente nell’acqua Guizza è un batterio in genere presente sulla cute e sulle membrane mucose nel 20-30% delle persone sane. In alcuni casi può però causare infezioni locali della pelle e infezioni più gravi, specialmente in chi ha un sistema immunitario compromesso. L’intossicazione alimentare da stafilococco aureo può causare nausea, mal di testa, dolori addominali, diarrea e più raramente febbre. La sintomatologia si risolve in genere in maniera spontanea nel giro di 24 ore, anche se può permanere la sensazione di stanchezza. I soggetti particolarmente a rischio sono gli anziani, i bambini e i soggetti fragili, che tendono a disidratarsi più facilmente ed essere più vulnerabili alle infezioni.