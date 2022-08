Acqua frizzante introvabile, scaffali sempre più vuoti: come mai?

Negli ultimi tempi l’acqua frizzante sempre introvabile nei supermercati. Gli scaffali sono sempre più vuoti e chi ama berla non sempre riesce a trovarla: vediamo quali sono le ragioni dietro tale carenza.

Acqua frizzante introvabile: quali sono le ragioni?

La causa principale della mancanza di acqua frizzante dagli scaffali è la carenza di anidride carbonica. La produzione di anidride carbonica è calata drasticamente e ciò ha portato ad una diminuzione delle bottiglie di acqua gassata sugli scaffali. Questo problema potrebbe riguardare non solo l’acqua, ma tutte le bibite gassate presenti nei supermercati. Tuttavia, per ora sembra che la situazione per quanto riguarda queste ultime sia sotto controllo e non dovrebbe cambiare nei prossimi mesi.

Acqua frizzante introvabile: le regioni più colpite

L’allarme della mancanza di acqua frizzante era già stato evidenziato a fine luglio dall’esperto della società Sant’Anna Alberto Bertone Quest’ultimo aveva così affermato: “La Co2 è introvabile e anche tutti i nostri competitori sono nella stessa situazione. Ho dovuto fermare la produzione dell’acqua gassata, vale il 30% della nostro produzione, poco più 1,2 milioni di bottiglie al giorno. Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti“. Bertone aveva sottolineato inoltre che il prezzo dell’anidride carbonica è aumentato di circa sette volte.

Quali sono le regioni più colpite dalla “siccità” di acqua frizzante? Ebbene, a Torino alcuni supermercati hanno terminato tutte le scorte disponibili. Ciò non riguarda solo piccoli market ma anche catene molto importanti come Pam e Carrefour. Ci sono problemi anche in Emilia-Romagna e in Lombardia dove l’acqua frizzante scarseggia nei negozi. Per combattere questo problema, in alcune zone dell’Emilia-Romagna è stato vietato ai cittadini di fare scorte, ma non si è sicuri dell’efficacia di tale soluzione.