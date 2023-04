Achille Costacurta chiede scusa alla Polizia dopo la denuncia

Dopo la notte brava a Milano, il giovane Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e di Martina Colombari, ha deciso di chiedere scusa alla Polizia di Stato. Ovviamente, il tutto è avvenuto in perfetto stile da Generazione Z, attraverso i social network, in particolar modo grazie alle storie del profilo ufficiale Instagram del ragazzo di appena 18 anni.

Le scuse su Instagram da parte di Achille Costacurta

Redenzione per Achille Costacurta, il figlio della coppia Alessandro Costacurta e Martina Colombari. Il giovane ha pubblicato una storia sui social per il pentimento del gesto compiuto. Difatti, il ragazzo è stata denunciato per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano nella città di Milano, ha chiesto scusa alla polizia di Stato con una storia sul proprio profilo Instagram. «Scusa»: questo è stato il messaggio, poche parole ma significative per scusarsi dell’aggressione alle autorità, postato dal giovane dopo l’episodio violento.

La vicenda che ha messo il giovane nei guai

Achille Costacurta era stato denunciato a piede libero nella giornata di martedì verso la sera per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver sferrato un pugno a un vigile di turno. Infatti, il figlio dell’ex calciatore del Milan aveva colpito in pieno l’agente della polizia municipale mentre era a bordo di un taxi. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, il giovane era salito a bordo dell’auto in zona Tortona, ma il conducente del taxi si era presto avvicinato a una pattuglia di polizia per chiedere un aiuto, spaventato perché il passeggero 18enne avrebbe cominciato ad agitarsi e gridare in auto. Dopo l’intervento dei vigili in pattuglia, Achille Costacurta è stato portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di via Custodi e il padre Alessandro è stato avvisato del fermo del figlio. La libertà è arrivata all’alba del giorno dopo, quando papà Costacurta è andato negli uffici per riportarlo a casa.