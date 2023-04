Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, contro Fedez: «Questo stron*o»

Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha attaccato Fedez sui social: «Sto str***o». Il tutto è nato da un episodio che risale all’infanzia e che il giovane ha ricordato sui suoi canali social.

Achille Costacurta attacca Fedez

Il ragazzo ha condiviso un fatto avvenuto quand’era bambino e si trovava in un locale con il papà. Qui ha incontrato il rapper, appena salito alla ribalta e vero idolo per lui. Si è quindi avvicinato per chiedergli una foto ma, come racconta Costacurta, alla sua richiesta, Fedez lo ha allontanato perché stava mangiando. «Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino», ha scritto Achille. I fatti sarebbero accaduti qualche anno fa, quando il figlio dell’ex calciatore Costacurta aveva all’incirca 10 anni.

Al momento il cantante non ha replicato e i followers si sono divisi tra chi dà ragione a Costacurta e chi, invece, difende Fedez che, secondo le testimonianze degli utenti, si contraddistingue per la sua disponibilità verso i fan.

Il pretesto dopo il video a Dubai dei Ferragnez

Il post è nato da alcuni video pubblicati dalla Ferragni sulle vacanze che ha trascorso a Dubai con la famiglia. Achille ha ripostato il video caricato dall’influencer in cui i suoi due figli Leone e Vittoria sono alle prese con diverse attività. In una di queste, i bambini si trovano in una fabbrica di cioccolata, la stessa che ha visitato Achille con il papà Billy Costacurta. Questo ricordo è stato rispolverato dal ragazzo che ne ha approfittato anche per lanciare la frecciatina al rapper. Un gesto che, anche a distanza di anni, a quanto pare, non è stato dimenticato.