Achille Costacurta denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Ieri sera Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Alessandro Costacurta, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’alba è stato riaccompagnato a casa dal padre.

Achille Costacurta denunciato

Poco dopo le 23, il quasi 19enne è salito a bordo di un taxi in zona Tortona nel capoluogo lombardo. Dopo pochi minuti avrebbe iniziato a dare in escandescenze all’interno dell’auto. Il conducente si è spaventato e si è avvicinato ad una pattuglia di agenti della Polizia locale, all’altezza di via Savona, impegnati con un servizio per il Fuorisalone.

Il tassista ha riferito agli agenti che il passeggero stava danneggiando il suo veicolo e che urlava frasi senza senso. Il conducente è sceso, mentre Achille è rimasto in macchina, rifiutandosi di uscire. I vigili sono riusciti ad aprire le portiere della vettura, ma ad uno di loro il diciottenne ha sferrato un pugno.

Resistenza e violenza a pubblico ufficiale le accuse mosse nei confronti di Costacurta junior. Il ragazzo è poi stato portato al comando dei vigili, all’Ufficio centrale arresti e fermi. Nel corso corso di una perquisizione, inoltre, sembra gli sia stato trovato addosso anche un piccolo quantitativo di stupefacente.

Per l’aggressore è scattata la denuncia, mentre per il vigile aggredito sono state necessarie le cure del pronto soccorso ed è uscito con una prognosi di 7 giorni.

Chi è Achille Costacurta

Nato nel 2004, il ragazzo ha frequentato la Scuola Paritaria Loviss, nelle Marche. Recentemente lo si è visto nella nuova edizione di Pechino Express su Sky Italia, dove ha gareggiato insieme alla madre. Il ragazzo ha dichiarato infatti che intende seguire le orme della madre e lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il giovane, come molti suoi coetanei, sembra aver affrontato periodi di fragilità psicologica durante il periodo del lockdown. Nel 2021, i genitori hanno raccontato di aver affrontato un percorso con uno psicologo per riuscire ad arginare le continue liti con il figlio.