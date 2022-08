Aceto balsamico, Italia chiede procedura di infrazione contro la Slovenia

Per la tutela dell’aceto balsamico di Modena, l’Italia ha scelto di chiedere la procedura di infrazione all’Unione Europea contro la Slovenia. L’avvocatura di Stato ha ottenuto l’ok per poter procedere ai sensi dell’ex art. 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Aceto balsamico, chiesa procedura di infrazione alla Slovenia

Nel 2021, il governo sloveno aveva annunciato di voler creare un proprio aceto. Fin qui niente di male, se non per la presenza di due problemi di fondo: il primo è che avrebbe voluto chiamare ‘aceto balsamico’ un prodotto industriale (sarebbe stato difficile poi per il consumatore capire la differenza dall’etichetta). Il secondo è che sarebbe andato contro gli standard comunitari e il principio di armonizzazione del diritto europeo. In tutta l’Unione Europea è infatti tutelato il diritto d’autore se il marchio o il prodotto è già stato registrato in uno dei Paesi membri. In Italia, si stima che i prodotti Made in Italy tutelati dai trattati europei abbiano un valore di 17 miliardi di euro.

Prima di passare alla procedura di infrazione vera e propria, però, si deve passare dalla Commissione Europea che è l’unica che può stabilire se la violazione c’è o no ed, eventualmente, agire di conseguenza.

Non è la prima volta che succede: l’Italia ha una procedura aperta con la Croazia per il Prosecco. In questo caso, per gli operatori veneti ci sarebbe dell’italian sounding tra questo prodotto e quello croato, il Prosek. La procedura è ancora in corso di valutazione da parte dell’ente europeo.

Aceto balsamico: sollievo dagli operatori del settore

«La notizia ci rinfranca e solleva il morale, poiché conferma il supporto ed il pieno sostegno del governo al nostro fianco. Dopo mesi di attesa e preoccupazione, finalmente vediamo uno spiraglio di luce» ha affermato la presidente del Consorzio di tutela dell’Aceto balsamico di Modena Igp Mariangela Grosoli.