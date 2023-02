Acea, cosa c’è dietro le accuse delle hostess all’ad Palermo

Dietro il fuoco incrociato sull’ad di Acea Fabrizio Palermo ci sono un appalto non rinnovato, i malumori del Pd romano per la perdita di potere e l’inceneritore che non va giù ai cinque stelle. Cosa non torna nelle accuse di mobbing mosse dalle hostess della municipalizzata romana.