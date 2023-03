Foggia, trovato morto in casa l’accumulatore seriale scomparso da mesi

Era scomparso da mesi senza lasciare indizi, fino al giorno del suo ritrovamento, purtroppo, senza vita. Di Raffaele Lioce, accumulatore seriale di 80 anni residente a Foggia, non si avevano tracce ormai da diversi mesi. A notare per primi l’assenza dell’anziano erano stati i condomini, che si erano rivolti al programma Chi l’ha Visto per segnalare la scomparsa. Nonostante l’allarme lanciato dai vicini e l’attenzione mediatica nata sulla storia dell’uomo raccontata nel corso delle ultime tre puntate, Raffaele Lioce sembrava scomparso nel nulla. Oggi, a distanza di settimane, la tragica scoperta.