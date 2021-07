Il successo di una serie tv non dipende solo da personaggi interessanti e storie coinvolgenti. Non è raro, infatti, che i fan si appassionino anche per la cura e l’attenzione nella scelta di costumi e accessori. Lo dimostrano i numerosi account che, su Instagram passano in rassegna i look più memorabili di alcuni dei serial che hanno segnato la storia della televisione. Da La Tata a Euphoria, passando per Sex &The City e Friends, basta fare una rapida ricerca per ritrovarsi sul feed immagini e informazioni dettagliatissime utili per replicare gli outfit indossati da Francesca Cacace e Carrie Bradshaw.

Come Carrie e Miranda in And Just Like That

Tra le ultime arrivate, spicca la pagina @justlikathatcloset, tutta dedicata agli abiti e alle borse sfoggiate da Charlotte, Carrie e Miranda durante le riprese di And Just Like That, il reboot in 10 episodi di Sex and The City atteso per la fine del 2021 su HBO Max. Lanciato dall’insegnante e aspirante stylist Victoria Bazalinchuk il 9 luglio 2021, l’account integra l’ormai storico @everyoutfitonsatc (700mila follower) che, sin dal primissimo episodio, ha documentato con perizia qualsiasi capo indossato dal cast, tra serie e successivi film. «La moda mi ha sempre appassionato molto», ha raccontato la 23enne in un’intervista a The Independent, «Appena ho letto la notizia del revival, ho immediatamente pensato di aprire il profilo». E l’idea è stata vincente perché, in meno di un mese, è riuscita ad accumulare più di 30mila follower. A spingerla è stato il desiderio di agevolare persone che, come lei, avrebbero utilizzato quei look nella vita quotidiana, al lavoro, a scuola o per un pomeriggio con le amiche. «Non volevo che la gente fosse costretta ad aspettare fino al lancio della serie. Anche perché, sono certa che dopo la prima puntata molti di quei pezzi finiranno per essere sold out».

La Tata, tutti pazzi per Francesca Cacace

Quando, nel 1993, ha fatto la sua prima comparsa sul piccolo schermo, nessuno avrebbe mai immaginato che Francesca Cacace sarebbe diventata un’icona di stile. E invece, anche a distanza di anni, sono molti gli appassionati de La Tata che, tra una replica estiva e l’altra, cercano di recuperare i riferimenti di alcuni dei pezzi migliori del suo armadio, il giusto mix tra il vintage degli anni ’90 e il kitsch. Ad aiutarli in quest’ardua impresa ci pensa @whatfranwore, il profilo creato dall’operatore socio-sanitario Shane Brown nell’aprile del 2016 e oggi arrivato a 352mila follower. L’account originariamente era stato lanciato su Tumblr (una piattaforma di blogging) dove il 28enne aveva l’abitudine di postare gli screenshot dei suoi episodi preferiti e, ogni giorno, si trovava a ricevere un’infinità di messaggi sugli outfit. Quindi si è spostato si Instagram. Decisive per le fortune di Brown, le interviste dove Brenda Cooper, la stylist del programma, aveva elencato tutti i marchi adoperati nei lunghi anni di riprese. Da lì, tra Google e articoli online, è riuscito a ricostruire i diversi look. Tutto senza avere alcuna conoscenza di base nel campo dello stile. Almeno fino a quel momento.

Friends, tra camice a quadri e jeans a vita alta

Tra gli show che continuano a rivoluzionare i trend di stagione, Friends occupa decisamente un posto d’onore. Come confermato dal successo della reunion, andata in onda in streaming e, in Italia, anche su Sky Atlantic il 27 maggio scorso. Le magliette personalizzate, i jeans a vita alta, le camice a quadri indossate dai ragazzi del Central Perk non sono mai passate di moda e persino gli adolescenti della Generazione Z, dopo più di 20 anni dall’esordio della sitcom, continuano a indossarle. Anche grazie ad account come @everyfriendsoutfit (52mila follower), opera dell’artista di Seattle Emily Perry. Aperto nel 2017 come un hobby, si è ben presto trasformato in un impegno importante che ha coperto tutte le stagioni di Friends. I post sono ordinati secondo un criterio cronologico che viene violato soltanto in occasioni speciali, come feste comandate o ricorrenze particolari. A differenza degli altri account, non indica i dettagli tecnici dei capi: nelle sue didascalie, infatti, spesso trovano spazio descrizioni approfondite relative alla storia della salopette o del pantalone e al valore del costume nel contesto dell’episodio. Il giusto modo per celebrare il grande lavoro della stylist Debra McGuire.

Da Euphoria a Emily in Paris, se i look sopperiscono al contenuto

Ma su Instagram, ovviamente, non trovano spazio soltanto profili dedicati a ricordare i costumi di evergreen televisivi che, per quanto attuali, hanno la loro età. Molto più recenti ma ugualmente interessanti sono le pagine dedicate a serie più nuove come Euphoria ed Emily in Paris dove, talvolta, gioielli, vestiti e make up hanno aiutato a tappare i buchi di un racconto non proprio esaltante. Tra le più seguite spiccano @closetofeuphoria con circa 28mila follower e @emilyinparisoutfit con oltre 20mila seguaci, fondate rispettivamente a luglio del 2019 e a settembre 2020 e già traboccanti di abbinamenti a metà tra l’alta moda e il vintage.