Accordo prematrimoniale in vista di divorzio: cosa è e quanto è valido

L’accordo prematrimoniale è un accordo tra due soggetti prossimi al matrimonio volto a regolamentare la situazione patrimoniale e non solo, nell’eventualità di una futura e irreparabile crisi coniugale (separazione o divorzio). Ecco nel dettaglio cosa è l’accordo prematrimoniale e se è valido in Italia.

Accordo prematrimoniale: cosa è?

L’accordo prematrimoniale, in concreto, è un patto tra i due futuri coniugi. Essi decidono in via preventiva alcuni aspetti, nel caso dovessero divorziare o separarsi. Per esempio, l’entità dell’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale o la divisione dei beni.

Si tratta di uno strumento molto diffuso all’estero soprattutto al fine di ottenere un risarcimento del danno nel caso di tradimento da parte del coniuge.

L’accordo prematrimoniale è valido in Italia?

Per quanto l’accordo prematrimoniale sia largamente impiegato all’estero, in Italia non è valido. Il nostro ordinamento sancisce espressamente la nullità degli accordi prematrimoniali, sulla base della considerazione dell’indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio (art.160).

I futuri coniugi possono solo pattuire il regime patrimoniale da adottare in costanza di matrimonio, separazione dei beni o comunione legale. La mancanza di validità dell’accordo patrimoniale non impedisce che lo stesso possa essere preso in considerazione dal giudice dal punto di vista probatorio potendo essere funzionale a dimostrare per esempio quale sia stato l’apporto economico dato dai coniugi.

“Sono considerati non validi tutti i patti che vanno a limitare o a regolare in maniera differente quelli che sono i principi base del matrimonio: fedeltà, figli, coabitazione. Non è consentito derogare ai doveri matrimoniali sanciti dalla legge“, ha detto l’avvocato Maria Grazia Di Nella a Vanity Fair. Né si può fare un accordo che preveda la libertà sessuale e nemmeno uno che dica che i due coniugi vivano in posti diversi. Non si può stabilire che tutte le spese siano a carico di una sola delle due persone, non si può regolare la gestione dei figli. “Non si può prevedere una penale in caso di separazione o un premio se il matrimonio “regge” per un certo periodo di tempo“, ha aggiunto l’avvocato.

I vantaggi degli accordi

Allo stato attuale in cui separazioni e divorzi sono all’ordine del giorno potrebbe rappresentare uno strumento utile volto ad evitare inutile dispendio di denaro, tempo e a ridurre la conflittualità, soprattutto nelle situazioni in cui sono coinvolti minori. È ovvio infatti che addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambi quando il rapporto risulta già in crisi è molto più difficile.