Nuovo accordo Meta-Siae: cosa succede ora con le canzoni su Instagram

Influencer, social media manager, strategist e semplici utenti sui social esultano: SIAE e Meta hanno finalmente raggiunto l’accordo per far tornare su Facebook e Instagram tutte quelle canzoni che rientrano nel catalogo dell’ente pubblico. Si tratta, però, soltanto di una tregua. L’accordo, infatti, prevede che il contratto scaduto a dicembre del 2022 venga prorogato fino al prossimo 6 ottobre, alle stesse identiche condizioni precedenti. Era previsto il pagamento di una cifra forfettaria che SIAE non ha mai reso pubblica. Si chiude così una vicenda che durava da un mese, con il blocco totale alle canzoni su post, storie e reel di Instagram.

SIAE-Meta, firmata la tregua: poi l’accordo definitivo

L’esultanza di chi utilizza giornalmente i social per postare i propri contenuti, che sia per lavoro o per svago, rischia quindi di durare solo qualche mese. SIAE e Meta continueranno a sedersi al tavolo per trovare un accordo definitivo, sebbene le parti non sembrino ancora vicine. L’ente pubblico, che si occupa di difendere il diritto d’autore e la proprietà intellettuale, punta a inserire nella trattativa le regole contenute nella direttiva sul copyright approvata dal Parlamento europeo nel 2019 e recepita in Italia nel 2021. Questa prevede che vengano veicolate informazioni sullo sfruttamento delle opere da parte di chi utilizza i diritti delle canzoni stesse. SIAE spiega di aver raggiunto già accordi simili con Youtube e TikTok. Ma Meta frena, e si rifà agli accordi ratificati in altri 150 paesi nel mondo.

Le canzoni rimosse e l’accelerata degli ultimi giorni

L’accelerata nella trattiva è arrivata nell’ultima settimana, sebbene sia stata decisiva la scelta di Meta di rimuovere, a metà aprile, tutti gli audio e le canzoni inserite nel catalogo di SIAE. Nonostante le proteste degli utenti, che più volte si sono ritrovati a riguardare precedenti post o a volerne creare di nuovi, ma senza poter sfruttare le hit più famose o preferite del momento. Ad aprile era arrivata anche l’istruttoria aperta dall’Antitrust nei confronti di Meta per abuso di dipendenza economica ai danni di SIAE.