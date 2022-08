Accordo Letta-Calenda, Fratoianni e Bonelli: “Chiediamo verifica al Pd”

L’accordo tra Letta e Calenda in vista delle prossime elezioni politiche non è andato giù a Sinistra Italiana ed Europa Verde, che hanno immediatamente chiesto una verifica al Partito Democratico per chiarire se ci sono ancora gli estremi per un’alleanza elettorale. Tanto più dopo che i dem hanno offerto il diritto di tribuna in Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici che faranno parte della coalizione, cosa che potrebbe tradursi in una candidatura di Luigi Di Maio nelle liste del csx.

Fratoianni e Bonelli chiedono una verifica al Pd

A pochi minuti dall’annunciata alleanza giunta dopo un vertice alla Camera, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni – rispettivamente segretari dei Verdi e di SI – hanno indetto una conferenza stampa per dichiarare la loro, se non contrarietà, mancata approvazione totale dell’accordo. Nel punto stampa con i giornalisti hanno affermato di aver chiesto un incontro al leader del Partito Democratico «per verificare se ci sono ancora le condizioni per un’alleanza elettorale».

Anche perché Calenda, che in vista dell’incontro con Letta aveva richiamato il suo spirito costruttivo, solo qualche ora prima aveva posto un veto proprio su Bonelli e Fratoianni come condizione per entrare in un’eventuale coalizione con i dem. In più, il programma comune siglato tra Pd e Azione/+ Europa prevede, tra le altre cose, «la realizzazione di impianti di rigassificazione nel quadro di una strategia nazionale di transizione ecologica virtuosa e sostenibile». Un elemento che SI e EV difficilmente potrebbero accettare così come altri punti estratti dall’agenda Draghi, la stessa che Fratoianni aveva dichiarato non essere il suo programma. Tutte questioni che andranno chiarite faccia a faccia, forse già domani come proposto da Letta.

Pd offre il diritto di tribuna

E non sono le sole, visto che nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi che potrebbe agitare non poco le acque nel centrosinistra. Secondo alcune indiscrezioni, sotto le insegne dem potrebbe candidarsi niente meno che Luigi Di Maio, fresco del lancio di Impegno Civico in asse con Bruno Tabacci.

L’accordo tra Letta e Calenda prevede infatti che nei collegi uninominali non vengano inseriti i leader delle forze politiche che fanno parte della coalizione, gli ex parlamentari del M5S (usciti nell’ultima legislatura) e gli ex parlamentari di Forza Italia (usciti nell’ultima legislatura). Tradotto: l’attuale ministro degli Esteri, che probabilmente si alleerà con la sinistra e sperava di essere inserito in qualche uninominale per essere rieletto, si troverebbe impossibilitato a candidarsi.

Di qui l’exit strategy proposta dal Pd: «Nelle prossime liste elettorali offriremo diritto di tribuna in Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici del centrosinistra che entreranno a far parte dell’alleanza elettorale». In sostanza, i dem concederanno la possibilità di candidare nelle proprie liste, sotto l’insegna Democratici e Progressisti, i leader delle formazioni minori che faranno parte della coalizione (magari nella quota proporzionale). Tra questi potrebbe esserci proprio Luigi Di Maio.

Di Maio possibile candidato nelle liste del Pd

«Non è il momento di parlarne», ha chiosato Letta a chi gli ha chiesto spiegazioni in merito. Una risposta che però non smentisce l’indiscrezione e lascia aperta la possibilità che si possa tramutare in realtà, non senza imbarazzo per l’ex pentastellato. Più volte costui ha duramente attaccato il Pd additandolo come «il partito di Bibbiano» e sostenendo che «niente è peggio della sua ipocrisia», e ora potrebbe addirittura veder scritto il proprio nome sotto il suo simbolo. L’unica opzione che gli incastri del Rosatellum consentono per sperare in una rielezione.