Accoltellamenti tra ragazzi nella notte a Milano, 5 feriti: cosa è successo

Notte di violenza a Milano. Quattro ragazzi sono stati accoltellati tra le 2 e le 5 del mattino nei dintorni della zona Garibaldi, nel tratto che va da piazza Gae Aulenti a corso Como, tutto in duecento metri di strada. Nello stesso lasso di tempo si sono verificate altre due aggressioni, senza ferite da arma bianca, sempre nella stessa area di Milano, famosa per la sua movida. Nella notte c’è stato inoltre un altro accoltellamento nei pressi della Stazione Centrale.

Violenza a Milano, le aggressioni nelle vie della movida

Gli episodi si sono verificati in rapida successione in una delle aree più frequentate di notte a Milano. La prima aggressione alle 3:25, proprio in piazza Gae Aulenti, dove un 18enne è stato soccorso per una ferita superficiale causata da un’arma bianca ed è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli. A pochi passi da lui, in via Fratelli Castiglioni, giaceva a terra un 20enne, anche lui ferito da una coltellata. Il fendente lo avrebbe colpito alla gamba: accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sono poi migliorate. Alle 4:45 altro accoltellamento, all’altezza del civico 15 di corso Como. Vittima un 19enne, colpito al braccio. Anche lui ha finito la notte in pronto soccorso, ma senza conseguenze gravi. Attorno alle 5:20, in via Pasubio cinque ragazzini sono stati presi di mira da un gruppo più numeroso di giovani, da cui sono stati derubati. In questa occasione i rapinatori hanno accoltellato al gluteo un 15enne, poi ricoverato in codice giallo al San Raffaele.

Violenza a Milano, nella notte altro accoltellamento davanti alla Stazione Centrale

Sempre nella sessa zona, nel corso della nottata l’ambulanza è arrivata altre due volte, per soccorrere altri due giovani, aggrediti senza coltellate, in via Alessio di Tocqueville e in Corso Como. Nella notte, un quinto ferimento con arma bianca nella notte è stato poi registrato in piazza Duca D’Aosta, proprio di fronte alla Stazione Centrale. Su tutte le violenze sono in corso gli accertamenti: non è escluso che dietro alcuni dei blitz possa esserci la stessa firma.