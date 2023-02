Accoltella la madre, il suo compagno e un poliziotto: un agente gli spara e muore

Un uomo di 29 anni ha accoltellato un poliziotto in commissariato, un collega spara colpendo il giovane e quest’ultimo muore poco dopo l’arrivo in ospedale. È successo a Napoli, al commissariato Vicaria, dopo una lite familiare a Forcella dove l’uomo ha prima ferito la mamma e poi ha raggiunto il compagno di lei che si era recato dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Uomo accoltella la madre, il suo compagno e un poliziotto

Mario Ementato, questo il nome dell’aggressore, intorno alle 22 si è recato al presidio di Vicaria e ha cercato di accoltellare il patrigno per evitare che lo denunciasse. In preda alla furia, non si è fermato neanche davanti agli agenti e, entrato in commissariato, ha cercato prima di colpire il compagno della mamma e, quando un poliziotto ha cercato di disarmarlo, lo ha colpito alla gamba ferendolo con un fendente. Ha cercato poi di colpire l’agente una seconda volta alla gola e, a quel punto, è intervenuto un altro poliziotto che ha sparato ferendolo gravemente alle gambe.

Il ragazzo è morto dopo l’arrivo in ospedale

L’aggressore è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini ma è morto poco dopo. Nello stesso nosocomio sono stati trasportati anche il patrigno della vittima e il poliziotto che per fortuna dopo le medicazioni sono stati dimessi.

Il fatto si è verificato intorno alle 22 di ieri nel commissariato Vicaria mentre poco prima c’era stata una lite familiare in via Pietro Colletta che aveva coinvolto Emendato e la mamma. Una reazione violenta quella del giovane, che non è riuscito a placarsi neanche davanti ai poliziotti e che è sfociata nella tragedia. La vittima pare, secondo le prime indiscrezioni, fosse un assuntore di stupefacenti anche se al momento non si conoscono i motivi del brusco litigio.