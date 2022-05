Dai supporti per pc ai cuscini ergonomici, 5 accessori per lo smartworking

Negli ultimi due anni lo smartworking ha preso il sopravvento. Con lo scoppio della pandemia e le conseguenti restrizioni per evitare la diffusione del contagio, molti lavoratori si sono visti costretti ad abbandonare l’ufficio e iniziare a lavorare all’interno della propria abitazione. Con un pc di ultima generazione e una connessione a banda larga, infatti, è possibile svolgere il proprio impiego anche dal salotto di casa. Siamo sicuri però che siano sufficienti? Lunghe sessioni sulla sedia o davanti allo schermo possono risultare estenuanti senza la giusta comodità. Per fortuna, online sono disponibili diversi accessori in grado di migliorare l’esperienza di lavoro e quindi ottimizzare i risultati. Ecco cinque consigli secondo l’Hollywood Reporter, dagli accessori per i device portatili fino ai cuscini ergonomici per la postura del corpo.

Smartworking, 5 accessori per migliorare il lavoro da casa

1. Scrivania elettrica FlexiSpot, così la postazione è sempre perfetta

Assumere la stessa posizione per otto ore non è salutare per il fisico, soprattutto se a lungo andare la seduta non mantiene gli standard corretti. FlexiSpot offre una scrivania elettrica regolabile facilmente con un semplice comando. Grazie alle dimensioni 120×60 centimetri, consente di organizzare al meglio il proprio spazio di lavoro e posizionare notebook e smartphone con relativi accessori in totale tranquillità. Spazio a supporti per posizionare un’ulteriore tastiera e per appendere le cuffie quando non le si utilizza. Tramite un pannello di controllo con quattro pulsanti è possibile regolare l’altezza della scrivania e salvare le impostazioni preferite in modo da cambiarle senza perdere tempo ogni volta. Il prezzo su Amazon è di 349,99 euro.

2. Cuscino Everlasting Comfort, ogni sedia si adatta allo smartworking

Molti impiegati in ufficio potevano contare su comode poltrone ergonomiche e regolabili per vivere al meglio l’esperienza di fronte alla scrivania. Se volete evitare di comprarne una e preferite dare una nuova chance alle vostre sedie domestiche, online è possibile operare comodi accorgimenti. Su Amazon è infatti disponibile il cuscino Everlasting Comfort, accessorio in memory foam che utilizza il calore del corpo umano per adattarsi alla forma della schiena e dei glutei durante la seduta. È in grado di adattarsi su ogni supporto, che si tratti delle sedie da pranzo o dei sedili per le auto, facendo della versatilità il suo punto di forza. Il prezzo è di 59,95 euro.

3. Humancentric Laptop Riser, il supporto per mettere il pc in posizione ideale

Evitare l’affaticamento del collo è fondamentale per impedire dolori cervicali e fastidi durante la notte. Per farlo è necessario posizionare il proprio notebook all’altezza degli occhi grazie a un comodo supporto. L’Hollywood Reporter consiglia il Laptop Riser di Humancentric, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 79,99 dollari (circa 75 euro). Adatto per pc di massimo 16 pollici, vanta una base in alluminio anodizzato che aumenta la stabilità su qualsiasi superficie. Se volete evitare le spese di spedizione, su Amazon sono disponibili altri prodotti tra cui il supporto BoYata a 35,99 euro e l’offerta Tounee da 62,99.

4. Supporto per cellulare di Amazon, il must per lo smartworking

Oltre ai notebook, anche lo smartphone potrebbe giovare di un supporto sulla scrivania. L’Hollywood Reporter consiglia la versione di Amazon che tuttavia attualmente non è disponibile in Italia. Il web è però pieno di numerosi altri dispositivi di egual prezzo e dotati di caratteristiche simili. È il caso del prodotto di Tryone (16,99 euro su Amazon) e della versione di yoozon da 10,99 euro con sistema antiscivolo e possibilità di effettuare regolazioni personalizzate in altezza. Tutti gli accessori si adattano senza alcun problema ai vari devici mobile Android e iOS, risultando eccellenti anche durante le videocall su FaceTime.

5. DeskCycle, l’attrezzo ginnico per non perdere la forma fisica

Chi ha detto che a lavoro non ci si può tenere in forma? Pur stando seduti davanti alla scrivania, è possibile infatti fare allenamento fisico e arrivare pronti alla prova costume che incombe. In tal senso, sugli scudi si posiziona DeskCycle, l’attrezzo ginnico a pedali da scrivania. Si adatta a qualsiasi tipo di mobilio, dato che vanta un’altezza regolabile su più livelli, e presenta otto impostazioni di resistenza diverse per intensità e velocità. È presente anche un comodo display LCD rimovibile su cui tenere sotto controllo i propri tempi, ma anche il dispendio energetico. Il prezzo sul sito di Amazon è di 653,61 euro.