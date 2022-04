«Accavalla le gambe per distrarre Johnson»: bufera in Gran Bretagna

Una nuova bufera si abbatte sul governo di Boris Johnson. Anzi due. La prima riguarda le accuse rivolte da alcuni esponenti conservatori rimasti anonimi, che hanno attaccato la deputata laburista Angela Rayner. Quest’ultima avrebbe più volte accavallato le gambe in stile Basic Instinct davanti al premier per «distrarlo». Le polemiche montano ormai da ore e lo stesso Johnson è sceso in campo per difendere la donna, parlando di «misoginia». La seconda bufera è ancora più grave: sarebbero altri tre i ministri indagati per abusi sessuali.

Il caso Angela Rayner: «La mia colpa è avere le gambe»

Le gambe della deputata laburista Angela Rayner diventano un nuovo caso di misoginia. Come scrive il Corriere della Sera, riprendendo un articolo del Mail on Sunday, alcuni conservatori rimasti anonimi hanno accusato la donna di distrarre Boris Johnson utilizzando le gambe, accavallate per attirare il suo sguardo. «Sa che non può competere con la formazione oxfordiana» del premier, avrebbero detto. Lei si è difesa dicendo che «la mia colpa è di avere le gambe e di indossare vestiti». Poi ha sottolineato: «Le donne in politica affrontano sessismo e misoginia ogni giorno e io non sono diversa».

Rayner difesa anche da Johnson: «Deplorevole misoginia a lei diretta»

L’altro diretto interessato della polemica, Boris Johnson, si è schierato al fianco della deputata. «Assoluto rispetto per Angela Rayner», ha detto il premier, che poi ha spiegato la sua posizione: «Non sono d’accordo su quasi nulla con la Rayner, ma la rispetto come parlamentare e trovo deplorevole la misoginia a lei diretta in forma anonima». E la solidarietà alla deputata laburista è arrivata da altre donne. La scrittrice Eli Shafak ha parlato di «estremisti bigotti come i talebani» mentre la premier scozzese Nicola Sturgeon attacca l’articolo, definendolo un «promemoria sulla profonda misoginia che le donne affrontano ogni giorno».

Abusi sessuali: tre ministri indagati

E gli scandali si accumulano nel Regno Unito. Il governo di Johnson fa i conti da tempo con denunce e processi causati dai party in pandemia. Ma a Downing Street tiene banco il caso molestie sessuali. Dal 2018 a oggi, l’Independent Complaints and Grievence Scheme, l’organismo creato ad hoc per in seguito al movimento MeToo, parla di 56 deputati segnalati per abusi. Gli ultimi tre risalgono a pochi giorni fa. Il Sunday Times racconta di un parlamentare che avrebbe corrotto un membro dello staff in cambio di favori sessuali. «C’è un grave problema di sbilanciamento di potere» ha dichiarato il ministro Jess Phillips. Pochi giorni fa il caso di Tory Imran Ahmad Khan, dimessosi dopo la condanna per aggressione sessuale nei confronti di un ragazzo di 15 anni nel 2008.