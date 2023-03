Accademia della Crusca: «Stop a schwa e asterischi, si al femminile nel linguaggio giuridico»

L’Accademia della Crusca emette “sentenza”: «dopo approfondita discussione in seno al consiglio direttivo», arriva la risposta ad una domanda posta dal Comitato Pari opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione sulla parità di genere nella scrittura degli atti giudiziari. Via schwa e asterischi, sì al femminile in termini come la magistrata, la giudice, la presidente, la questora, anche nella scrittura degli atti giudiziari. Non passano neanche le duplicazioni retoriche, a cui è toccata la stessa sorte della schwa e degli asterischi.

L’Accademia della Crusca boccia schwa e asterischi

La Crusca chiarisce il perché di una tale esclusione, slegandosi completamente dal linguaggio di genere e riferendosi al fatto secondo cui «l’uso di segni grafici che non abbiano una corrispondenza nel parlato» non può appartenere al linguaggio giudiziario, così come «l’asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico». Con riferimento alla schwa, gli esperti della Crusca specificano che: «La lingua è prima di tutto parlata, anzi il parlato gode di una priorità agli occhi di molti linguisti, e a esso la scrittura deve corrispondere il più possibile».

E ancora: «La lingua giuridica non è sede adatta per sperimentazioni innovative minoritarie che porterebbero alla disomogeneità e all’idioletto. In una lingua come l’italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua ad essere il maschile plurale non marcato, purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è un modo di includere e non di prevaricare».

Attenzione alle “mode culturali“

La Crusca mette in guardia dalle tendenze, richiamando l’attenzione sul fatto che i principi ispiratori dell’ideologia legata al linguaggio di genere e alle correzioni delle presunte storture della lingua tradizionale non vanno sopravvalutati, perché sono in parte frutto di una radicalizzazione legata a mode culturali. «D’altra parte queste mode hanno un’innegabile valenza internazionale, legata a ciò che potremmo definire lo ‘spirito del nostro tempo’, e questa spinta europea e transoceanica non va sottovalutata», conclude.