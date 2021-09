Il 17 settembre 1931 nasceva a New York, da famiglia italiana Anne Bancroft. Attrice considerata tra le migliori non solo della sua generazione, in una carriera lunga quasi cinquant’anni ha conquistato molti dei premi più ambiti da chiunque decida di avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Entrata appena diciassettenne all’American Academy of Dramatic Arts, utilizzò inizialmente per le scene lo pseudonimo di Anne Marno. Lei, all’anagrafe Anna Maria Louisa Italiano, passerà poi al nome d’arte Bancroft, su suggerimento del produttore Darril Zanuck. La prima apparizione sul set, pur in un ruolo secondario, arrivò nel 1952, quando fu inserita nel cast de La tua bocca brucia, pellicola con Marilyn Monroe e Richard Widmark. A farle guadagnare popolarità presso il grande pubblico fu, però, il teatro. A Brodway fu protagonista In due sull’altalena di William Gibson, in cui recitò al fianco di Henry Fonda.

Anna dei miracoli e l’Oscar come miglior attrice

L’interpretazione di un’insegnate di fine ottocento, prima al teatro e poi al cinema, in Anna dei miracoli le valse nel 1963 l’Oscar come Migliore attrice e il premio Bafta quale attrice internazionale dell’anno. Riconoscimento bissato con Frenesia del piacere. Capace di adattarsi con facilità a ruoli profondamente diversi fra loro, fu la provocante Mrs Robinson ne Il Laureato, in cui sedusse Dustin Hoffman. La pellicola del 1967 rappresentò una sorta di spartiacque nella carriera di Bancroft, a partire dalla quale diminuì progressivamente le apparizioni sul grande schermo. Che resteranno comunque di enorme spessore. La ritroveremo, ad esempio, in Due vite, una svolta (1977), The elephant man (1980), Agnese di Dio (1985) e 84 Charing Cross Road (1987). Sposata due volte, prima con Martin May, poi con l’attore e regista Mel Brooks, da cui avrà il figlio Max, morirà nel 2005 a causa di un tumore all’utero. Tag43 la ricorda e vi augura il buongiorno con la scena de Il Laureato, in cui fa perdere la testa a un giovane Dustin Hoffman.