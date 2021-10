L’8 ottobre del 2000, con la vittoria nel Gran Premio del Giappone, Michael Schumacher vinse il suo primo mondiale di Formula 1 con la Ferrari. Un’impresa storica, perché il tedesco riuscì a riportare la Rossa sul tetto del mondo dopo 21 anni. L’ultimo a riuscirci, nel 1979, era stato il sudafricano Jody Scheckter. Per il Kaiser non fu però il primo mondiale in assoluto: prima, nel 1994 e nel 1995, ne aveva già vinti due con la Benetton diretta da Flavio Briatore. Fu Luca Cordero di Montezemolo a portare il tedesco a Maranello nel 1996, inaugurando gli anni più belli della storia recente della Ferrari. Dopo i trionfi sfiorati nelle prime stagioni, infatti, il successo del 2000 inaugurò una striscia di cinque mondiali vinti di fila dal tedesco e dal Cavallino.

Dopo il suo addio nel 2006, solamente Kimi Raikkonen, nel 2007, è poi riuscito a vincere un titolo con la Rossa. Non ce l’hanno fatta campioni affermati come Fernando Alonso e Sebastian Vettel, non sembra in grado di riuscirci la coppia Leclerc-Sainz di adesso. Dopo Schumacher è infatti arrivato il tempo di un altro dominatore assoluto delle corse, Lewis Hamilton. Che, con il tedesco, detiene il record di mondiali vinti (sette) e – da solo – quello di Gran premi conquistati, 100. L’esperienza in Ferrari di Schumi però non è stata l’ultima della sua carriera: nel 2010, a quattro anni dal suo addio al Cavallino (fino al 2009 era rimasto come pilota di riserva e collaudatore) ritornò in pista con la Mercedes, con la quale gareggiò fino al 2012.

La vita di Schumacher è però tristemente legata a un'altra data, oltre a quelle delle sue vittorie: il 29 dicembre 2013, a causa di un brutto incidente sugli sci, entrò in coma farmacologico per diversi mesi. Rientrato a casa a Gand il 9 settembre 2014, da allora la famiglia ha sempre tenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni.