Il 15 luglio 2006 veniva lanciata in Rete la versione finale di Twitter. Il primo cinguettio in assoluto, in realtà, era stato postato qualche mese prima, il 21 marzo. Quel giorno, alle 21.50, Jack Dorsey digitò la frase «just setting up my twttr», messaggio venduto di recente per 2,9 milioni di dollari. Soltanto l’estate successiva, tuttavia, la piattaforma sarebbe stata aperta al pubblico. Oggi gli account attivi sono circa 330 milioni in tutto il mondo, con una media di 65 milioni di post ogni 24 ore. Tag43 vi dà il buongiorno con la canzone del 2015, Carmen di Stromae. Il brano, ispirato all’omonimo capolavoro di Georges Bizet, si apre con l’espressione «L’amore è come l’uccellino di Twitter» e racconta i problemi amorosi del cantante in versione cartone animato. Il protagonista, troppo preoccupato di badare a selfie e like perde di vista la realtà. Il singolo, inserito nell’album Racine Carrée ha venduto quasi 35 milioni di copie nel mondo.