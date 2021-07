A passeggio con la musica nelle orecchie. La svolta fu racchiusa in un oggetto capace di entrare nelle tasche più spaziose degli indumenti, il walkman. Il dispositivo, che funzionava inserendo semplicemente le cassette all’interno una fessura, comparve in Giappone il primo luglio 1979. Si chiamava TPS-L2 e, prodotto dalla Sony, permise finalmente di ascoltare i brani dei propri artisti preferiti in qualunque angolo della Terra. Al mare, in montagna o sull’autobus, bastavano un paio di batterie e le immancabili cuffiette per immaginarsi all’interno di un concerto. Da quel giorno, la moda del walkman si diffuse in fretta e non risparmiò il cinema. Tag43 vi da il buongiorno con la sigla de I guardiani della galassia, per ascoltarla basta schiacciare il tasto play.