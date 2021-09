Celebrare Hollywood senza dimenticare gli errori del passato. Così accanto alle note scritte da Al Pacino, a ET e alle scarpette rosse indossate da Judy Garland nel Mago di Oz, al nuovo Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles progettato da Renzo Piano – che aprirà il 30 settembre – trovano spazio anche gli annuari degli attori con indicazioni precise per separare quelli di colore e gli asiatici dal resto della troupe. «Celebriamo la storia dell’Academy, ma non possiamo tralasciare ciò di cui siamo meno orgogliosi», ha detto al Guardian Bill Kramer, direttore del museo. «Dobbiamo essere onesti su ciò che siamo e su ciò che abbiamo fatto».

Il museo dell’Academy firmato dall’archistar italiana Renzo Piano

Tra l’apertura posticipata a causa della pandemia, con sullo sfondo i numerosi movimenti che hanno colpito il mondo di Hollywood (#OscarsSoWhite e #MeToo su tutti), l’Academy Museum of Motion Pictures questa volta è pronto ad accogliere turisti e appassionati. I 28 mila metri quadrati di esposizione sono un vero capolavoro di ingegneria. Renzo Piano, che ha firmato anche il Centre Pompidou di Parigi e il grattacielo Shard di Londra, ha realizzato una struttura con un ponte centrale in grado di ospitare la collezione permanente del museo e una sorprendente struttura di vetro. La sfera, denominata Cupola della Morte Nera in riferimento al film Guerre Stellari, ospita anche un nuovo teatro da 1.000 posti, il Geffen Theatre.

Il ricordo di Hattie McDaniel

«Viviamo in un’epoca in cui la storia passata assume un peso maggiore», ha dichiarato Jacqueline Stewart, responsabile di programmazione del museo. «Ecco perché abbiamo puntato su storie cinematografiche trasversali e inclusive». La mostra principale, Stories of Cinema, occupa ben tre piani e omaggia opere meno note. Nella galleria Significant Movies and Moviemakers trovano spazio Citizen Kane (in italiano Quarto potere) di Orson Welles ma soprattutto Real Women Have Curves, film di Patricia Cardoso del 2002 acclamato dalla critica ma escluso – con polemica – dagli Oscar. «Abbiamo realizzato un’opera degna di un museo, questo ci basta», ha confermato al Guardian Effie Brown, produttrice del film e oggi presidente del comitato per l’inclusione a Hollywood. Le sale del museo ospitano poi una sala dedicata agli Oscar, con un medley dei migliori discorsi tenuti dai vari attori e registi durante le serate di gala. Qui Rita Moreno, che nel 1962 fu prima attrice latina a vincere una statuetta, è accanto a Chloé Zhao, che quest’anno è stata la prima donna di colore a ottenere il premio per la “Miglior regia”. La galleria comprende anche 20 statuette storiche. Emblematico lo spazio vuoto lasciato per Hattie McDaniel, il cui premio del 1939 per Via col vento è attualmente scomparso. Va ricordato che durante la cerimonia di premiazione, l’attrice fu costretta a sedersi a un tavolo differente perché di colore.

Nelle sale tra lo Squalo e gli abiti del Grande Lebowski

Spazio anche per il trucco, con parrucche e protesi indossate da Charlize Theron e Danny DeVito e pennelli usati negli Anni 20 e 30 per realizzare le Black Face, colorare cioè di nero il viso degli attori bianchi visto che gli afroamericani erano esclusi dai set. Presenti anche immagini del Monte Rushmore, ma solo per ricordare la profanazione dei terreni sacri dei nativi Lakota, e Nascita di una nazione, film muto del 1915 che portò alla rinascita del KKK, analizzato con gli occhi dei cineasti di colore. Straordinari anche i costumi e gli effetti speciali. Tra tutti l’ultimo modello rimasto intatto de Lo Squalo e gli abiti di Black Panther, oltre all’outfit de Il Grande Lebowski. Non è stata tralasciata nemmeno l’animazione, con una sala dedicata allo studio Ghibli di Hayao Miyazaki e una retrospettiva con le immagini razziste e le violenze sessuali nei film animati.

Un museo dalla storia travagliata: dagli Anni 20 al progetto del 2012

Il museo presenta una storia travagliata sin dai suoi primi passi. Ideato negli Anni 20, un primo progetto venne presentato solo 40 anni dopo, quando i big del settore si proposero di riqualificare un’area situata di fronte all’Hollywood Bowl. Vari problemi finanziari e legali però fecero naufragare il progetto, tanto che l’area individuata fu trasformata in un parcheggio. Il secondo tentativo, che poi ha portato all’attuale realizzazione, è nato nel 2012 quando l’Academy propose il progetto di un museo nella capitale del cinema mondiale. Partito quello stesso anno con 100 milioni di dollari di budget, ne accumulò 300 di debiti nei successivi tre anni, prima di trovare nuovi finanziamenti nel 2017. Quando tutto sembrava pronto, nel 2020, la pandemia ha paralizzato l’intero sistema. Ora tutto è pronto per l’inaugurazione. Con un occhio agli errori e orrori del passato, anche quello di Hollywood.