AC/DC, in arrivo un libro dell’alfabeto per bambini della rock band

Brian Johnson, Angus Young & Co. diventano insegnanti. Gli AC/DC hanno infatti realizzato un libro per bambini. Si intitola AC/DC AB/CD High Voltage Alphabet, abbecedario in lingua inglese disponibile dal prossimo 11 novembre. Tripudio di colori, è ricco di umorismo e aneddoti sul gruppo musicale, dato che associa ogni lettera dell’alfabeto a un brano o un album della discografica oltre che ai musicisti stessi. il libro uscirà per la casa editrice Love Police al prezzo di 24.95 dollari australiani, circa 16 euro. Non si tratta del primo omaggio di Canberra alle leggende del rock, già presenti sulle monete da 20 centesimi in occasione dei 50 anni di carriera.

L’alfabeto degli AC/DC ripercorre la storia della band in chiave umoristica

«Ispirato alla più grande rock’n’roll band della storia, arriva il libro dell’alfabeto più rock di sempre». Così la casa editrice Love Police ha presentato, sul sito ufficiale, il nuovo abbecedario degli AC/DC. «Unitevi ad Angus, Malcolm, Bon, Brian e tutti i ragazzi per una classica passeggiata nell’alfabeto percorrendo la Highway to Spell». Si tratta di un chiaro richiamo al quasi omonimo singolo e album Highway to Hell del 1979, l’ultimo con Bon Scott alla voce. Disponibili anche alcune anticipazioni sulle lettere. La A rimanda al chitarrista e fondatore Angus Yong, «che ritiene porti fortuna indossare l’uniforme scolastica e camminare come un papero». Per la E ci si affida alle orecchie (“Ears” in inglese), utili per ascoltare i rintocchi delle campane, in riferimento al brano Hells Bells. E la R? Non poteva mancare Rosie, la «più grande fan» protagonista del singolo Whole Lotta Rosie del 1977.

«È un libro per bambini», ha confermato Brian Taranto, fondatore della casa editrice Love Police. «Tuttavia ogni fan degli AC/DC troverà qualcosa di interessante in tutte le pagine». L’obiettivo è quello di educare le nuove generazioni di rocker, seguendo le orme di una band che ha saputo attraversarne molte. L’Australia, e in particolar modo Sydney che deve i natali ai musicisti (eccetto l’inglese Brian Johnson), ne ha celebrato la carriera in più occasioni. È infatti disponibile una collezione di monete da 20 centesimi che emula i vinili più importanti degli AC/DC, dal recente Black Ice al classico Powerage. Realizzata anche una moneta da un dollaro in argento con il logo della band.